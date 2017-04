Datatronics premiada un año más por Oracle Communications en tres áreas

Etiquetas

Estos premios, “Business Excellence Solution Partner”, “Specialization Award: Virtualized Core Network System” y “Specialization Award: Policy Management", reconocen el buen trabajo realizado por Datatronics en el desarrollo de proyectos con Oracle Communications

DATATRONICS, Integrador de Sistemas especializado en plataformas, infraestructuras y servicios para Operadores y Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones, recibió el pasado 21 de marzo los premios Business Excellence Solution Partner, Specialization Award: Virtualized Core Network System y Specialization Award: Policy Management de la mano de Oracle Communications en su evento anual Oracle Industry Connect en Orlando USA.

Con estos premios Oracle Communications reconoce la importante labor que desde Datatronics se ha venido realizando en la integración e implementación de soluciones de Oracle Communications. Además, destacan el buen rendimiento empresarial que Datatronics ha tenido durante estos últimos años.

Con este reconocimiento por segundo año consecutivo, Oracle Communications confirma el gran trabajo que el equipo de profesionales de Datatronics está realizando en el campo de las telecomunicaciones a nivel internacional. Datatronics ha sido reconocido por los participantes como el “Most Awarded Partner” por ser el único en haber recibido tres premios.

*En la foto, Francisco López, Director de DATATRONICS, y los responsables de Oracle Communications, recogiendo el premio el pasado 21 de marzo durante el Oracle Industry Connect (OIC) celebrado en Orlando (Florida - EE UU)

About DATATRONICS

DATATRONICS is a leading System Integrator and VAR focused on Telecom Operators and CSPs. The company offers high value-added and innovative solutions in areas of Signaling (SS7/SIGTRAN, STP, DIAMETER, DSR/DSC), VoIP Systems (MGW, SBCs), Network Evolution (VoLTE, IMS, VoWifi, EPC), Troubleshooting and QoS/QoE Monitoring, Time & Frequency, Network Virtualization (NFV, SDN) and Policy Solutions (PCRF).

Present in the market since 1996, the company partners with leading technological companies, employs a team of engineers with proven and international expertise in Telco environments and deploys projects in EMEA and LATAM in over 25 countries.

For further information, see www.datatronics.es

