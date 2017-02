Datos preliminares del FBI en 2016: sólo se está recopilando el 1% de todo el maltrato animal en EE.UU.

Etiquetas

Desde el 1 de Enero del 2016 el FBI comenzó a registrar el maltrato a animales como un delito contra la sociedad dada la importancia de la naturaleza del delito en sí (por el hecho de tratarse de seres sintientes), así como su asociación con otros crímenes violentos como violencia de pareja, agresiones sexuales o maltrato infantil.

El maltrato a animales es delito en EEUU así como en España, donde ya ha habido sentencias con penas privativas de libertad.

Los casos de maltrato a animales pueden ser indicador de violencia interpersonal.

Según el FBl el 46% de asesinos en serie maltrataron animales en su adolescencia . En un estudio dirigido por el experto en psicopatía, Dr. Cuquerella (IMLC), y la Dra Querol (ICS) en población médico-forense en España, el 41% de delincuentes violentos tenían antecedentes de maltrato a animales.

El 86% de mujeres víctimas de violencia también refieren maltrato a sus animales. En un estudio en España, la cifra se eleva hasta el 93% porque se incluye el maltrato psicológico al animal.

Un 59% de mujeres víctimas de violencia de género retrasa o no acude a los recursos de urgencia ni casas de acogida si no se permite la entrada a sus animales.

La conferencia coincidió con un nuevo escándalo en EEUU, ya que el U.S. Department of Agriculture (USDA) acaba de retirar comprometidos informes de violaciones de la Animal Welfare Act por parte de circos, zoos, transportistas de animales, laboratorios y puppy mills.

Para evaluar el impacto de la inclusión de los animales en el UCR (Uniform Crime Reporting System) y el NBRIS (National Incident- Based Reporting System) del FBI, se ha creado un grupo de expertos para realizar el seguimiento y la evaluación, donde participa la científica catalana experta y consultora en violencia Dra. Núria Querol. Querol, quien declara después de la reciente reunión en Washington: "En este primer año de recopilación de datos de maltrato animal en el NIBRS solamente se han recogido en 10 Estados unos 607 incidentes de maltrato animal, y han acabado en condena, unos 39. Estimamos que pueda tomarnos unos dos años tener datos de suficientes y de calidad para analizar los casos de maltrato a animales".

Los miembros de la National Coalition on Violence Against Animals (NCOVAA) apoyaron este esfuerzo en cooperación con la National Sheriffs' Association (NSA), la Asociación Nacional de Cuidado y Control de Animales (NACA) y el Instituto de Bienestar Animal (AWI), culminando con la publicación de un documento marco destinado a los agentes implicados en la gestión de casos de maltrato animal: el 'NIBRS User Manual for Animal Control Officers and Humane Law Enforcement' . El documento fue presentado en la reciente reunión anual de la coalición y tiene como objetivo garantizar que los agentes de control animal (ACO) y las fuerzas del orden sean conscientes y preparados para su papel crítico en reportar incidentes de maltrato animal al FBI. Uno de los miembros del Comité Ejecutivo de NCOVAA, el Sheriff Bill Bohnyak, del Condado de Orange, Vermont, fue una parte integral de este proyecto. "Como uno de los sheriffs de Estados Unidos, he estado trabajando con nuestros comités contra el maltrato animal animales en todo el país sobre la importancia de recolectar datos de maltrato animales de manera precisa. Según el FBI, sólo se está recopilando un 1% de todo el maltrato animal en todo EEUU. Necesitamos seguir buscando maneras de involucrar a las agencias responsables de recoger y gestionar casos de maltrato animal para asegurar la presentación de informes al NIBRS".

La Dra. Nuria Querol, Presidenta del Observatorio de Violencia a los Animales, miembro de la junta directiva de NCOVAA y miembro del Grupo de Trabajo sobre NIBRS de la NSA/FBI afirma: "En España también existe una gran infraestimación de casos de maltrato animal y, en general, muy escasa información desde el punto de vista criminológico, por lo que estamos trabajando en la adaptación del manual en el marco del Proyecto DVAE, en colaboración con el Centro de Estudios Avanzados en Investigación y Perfilación Criminal de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona y el apoyo de Unijepol. Para casos complejos como un Sindrome de Noe o un animal con problemas de comportamiento, contamos con la ayuda de los etólogos de la Cátedra Fundación Affinity, Dep. de Psiquiatría y Medicina Legal (UAB)".

Respecto a los datos en España facilitados por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), se realizaron durante el 2016 más de 12.400 actuaciones contra el maltrato animal. La mayoría de los animales afectados son perros, aunque las actuaciones también se extienden a otros animales como caballos, gallos, reptiles, vacas y ovejas, entre otros. Los agentes constataron la comisión de 783 infracciones penales de maltrato/abandono de animales domésticos que han supuesto la detención o investigación de 490 personas.

En lo que se refiere a infracciones administrativas a la normativa de animales domésticos, el número de denuncias asciende a 11.729, relacionadas con el bienestar animal, la falta de idoneidad de los alojamientos, la higiene animal, el transporte inadecuado y los registros documentales y sanitarios. Según las estadísticas de la Fiscalía General del Estado publicadas en 2016, durante el año 2015 se incoaron 912 procedimientos judiciales por hechos relacionados con el maltrato animal, suponiendo ello un incremento del 33,92% respecto a los incoados en 2014 (681).

Tanto Querol como John Thompson, director ejecutivo de la NSA, coinciden en que "la recogida de datos de calidad de los casos de maltrato animal nos permite comprender mejor el delito y aplicar políticas adecuadas de prevención, intervención y reparación del daño individual y colectivo. No olvidemos que en la nueva clasificación del FBI, el maltrato animal se considera un delito contra la sociedad".

A pesar de la necesidad de mejorar en la calidad y cantidad de datos y en las políticas públicas transversales, desde el Observatorio de Violencia Hacia los Animales destacan los avances como los Galardones Policiales a la Proteccion Animal o la aprobación oficial de la implementación del pionero Programa VioPet para animales de víctimas de violencia de género en Zaragoza, Arrecife y Sant Cugat.

En la línea de crear sinergias, el 18 y 19 de mayo, se celebrara en Alicante el II Congreso de Protección Animal - SECrim organizado por la Sociedad Española de Criminología, en colaboración con la Diputación de Alicante. 'Esta II edición del Congreso de Protección animal es todo un reto para SECrim' asegura Shaila Villar, presidenta y coordinadora del IICPA 'Tenemos la misión de trabajar para intentar superar, o al menos igualar una primera edición que dejó muy satisfechas a todas las partes implicadas'. Además, en esta ocasión, el evento técnico, científico y académico, contará con una tercera jornada de trabajo adicional e independiente: El I Encuentro de Profesionales de la Protección Animal: Guías Caninos y Perros K9.

