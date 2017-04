¡Disfruta de viajar! pero asegúrate para llegar bien a tu destino

Etiquetas

Afortunadamente, la mayoría de las veces que vamos en nuestro vehículo, ya sea a trabajar, por ocio o vacaciones no nos ocurre ningún imprevisto. Sin embargo, por mucho que lo tengamos a punto, revisemos aceite y presión de ruedas y lo mimemos como uno de nuestros tesoros más preciados, ninguno estamos exentos de sufrir algún problema.

La publicidad de seguros que estamos tan acostumbrados a ver en los medios de comunicación muchas veces no es clara. Y es que solo nos damos cuenta de sus “vacíos” cuando leemos la letra pequeña o cuando realmente nos ha surgido algún imprevisto. Nos ofrecen en ocasiones grandes descuentos, pero muchas veces no en lo que realmente necesitamos.

ASISTENCIA DE PERSONAS

Es muy importante que comprobemos, antes de contratar nuestro seguro de vehículo, si cuenta con un buen servicio de asistencia de personas en carretera. Es decir, si la aseguradora no marca ninguna distancia mínima desde el punto de partida desde el que comenzó el viaje, que generalmente es el del lugar de residencia, no solo en lo que se refiere al vehículo, si no en la asistencia a los ocupantes. En este último caso, muchas aseguradoras estipulan una distancia mínima de cerca de 20 kilómetros para asistir a los viajeros. Únicamente si pagas un extra, pueden asistirte gratuitamente sin tener en cuenta una distancia mínima. Aunque pueda parecer poco, ninguno estamos exentos de quedarnos tirados nada más salir de casa y necesitamos de una solución rápida.

Imaginemos la siguiente situación. Un domingo, víspera de festivo está una pareja en su casa. Ella se pone de parto, sacan el coche y a los dos kilómetros, en un semáforo, no arranca. Con el seguro de Génesis sabemos que en pocos minutos contaremos con una gestión global del incidente. Pero con otras aseguradoras, si no hemos recorrido 15 o 20 kilómetros, nos encontraríamos en un apuro que seguramente nos bloquearía ante una circunstancia como esta.

UTILIZA UN COMPARADOR

Más allá de la publicidad, que en muchos casos solo resalta algunos puntos ventajosos, a la hora de contratar con una aseguradora, es importante utilizar un comparador de seguro de coche. Estas plataformas están muy especializadas en seguros de todo tipo y posibilitan al usuario encontrar el seguro que mejor se adapte a sus necesidades. En el caso de los vehículos, barajan multitud de variables, desde la marca, modelo, antigüedad, tipo de combustible, uso, lugar de estacionamiento, preferencia entre seguro a todo riesgo o a terceros y un largo etcétera.

El amplio abanico de ofertas que las compañías aseguradoras nos ofrecen nos puede despistar, por ello, es fundamental que utilicemos un comparador y que recordemos la importancia de contratar un seguro de coche que ofrezca asistencia de personas en carretera sin marcar ningún kilometraje mínimo desde el punto de partida. Así evitaremos situaciones desagradables y disfrutaremos más aún de nuestros viajes.