EAE presenta las novedades del Máster en Bolsa y Mercados Financieros

El máster ofrece una estancia en Canadá y apuesta por la empleabilidad a través de iniciativas como la Talent Week, Employment Workshop, Company Meeting, Talent Program o Graduate Program, entre otras

EAE Business School (www.eae.es) presenta las principales características para 2017 de su Máster en Bolsa y Programas Financieros, programa cuyo objetivo es optimizar la toma de decisiones financieras en un entorno cambiante, dominar las herramientas e instrumentos de planificación y elaboración de presupuestos para la asesoría financiera y desarrollar las competencias imprescindibles para dirigir con éxito una empresa como asesor financiero.

El plan de estudios del máster cuenta con 70 créditos y se desarrolla conjuntamente con el Consejo Asesor del área de Finanzas, formado por 21 profesionales de empresas como Zurich, Nike, Agbar, Affinity Petcare, Grupo Día, Schroders o Marcilla, entre otras. La estructura académica se divide en 7 grandes bloques: entorno económico y financiero; finanzas cuantitativas, mercados financieros, inversión bursátiles, normativa y asesoría financiera, minors y TFM.

El programa está dirigido, en el campus de Madrid, por Francisco Isidro, consultor en IFRYDHE Formación y Desarrollo y PDD por IESE, mientras que en Barcelona está bajo las directrices de Josep Bertrán, administrador concursal y tasador pericial, miembro de la Asociación Española de Finanzas del Consejo Asesor de ACCID.

Novedades del programa Como novedad de este curso, el Máster en Bolsa y Programas Financieros ofrece una estancia en la University of Quebec de Canadá y la elaboración de un plan de bolsa y mercados financieros como TFM para sintetizar y reflejar la diversidad de conocimientos y habilidades en el sector de las finanzas adquiridos durante el desarrollo del programa académico.

Además, EAE es miembro de ACCID (Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección) y de AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas). Estos acuerdos permiten a los participantes del programa el acceso a las actividades y beneficios ofrecidos por ambas asociaciones durante el curso.

Por otro lado, los estudiantes del máster interesados en presentarse a los exámenes de certificación de la €FPA, nivel EFA (European Financial Advisor), tendrán la opción de prepararse en varias sesiones durante el máster a través de cuestionarios reales.

Los participantes disfrutarán del programa Employment Partner Executive, un servicio de asesoramiento y selección profesional desarrollado por headhunters y acceso a actividades como el Company Day. Los alumnos también tienen a su disposición un coach acreditado que les orientará personal y profesionalmente durante el curso.

Para potenciar el networking, EAE dispone del servicio de Acogida y Social Networking, un conjunto de actividades centradas en la generación de espacios de encuentro entre alumnos, profesionales y profesores de EAE, con el objetivo de maximizar el intercambio de competencias, potenciar la formación continua y el desarrollo de relaciones profesionales con amplia experiencia profesional. Entre estos eventos se encuentran el Ciclo Café & CEO, las conferencias con asociaciones sectoriales, las conferencias transversales de actualidad o la asistencia a eventos anuales como el Afterwork APD.

Por otro lado, el renovado Servicio de Emprendedores de EAE ofrece un acompañamiento de calidad a aquellos alumnos de la Escuela que se encuentren inmersos en cualquiera de las fases de un proyecto de emprendeduría. El objetivo es ofrecer un servicio 100% transversal, que va desde la formación al acompañamiento o el networking para acelerar la visibilidad del proyecto.

Por último, el ciclo de Soft Skills consta de diez talleres mensuales independientes organizados de acuerdo al Modelo de Competencias Emocionales, y tiene como objetivo que el profesional participante complemente su formación con la movilización estratégica de sus habilidades. Las Soft Skills son un conjunto de habilidades personales que, formando parte de la inteligencia emocional, hacen posible que nuestra vida en sociedad se pueda desarrollar convenientemente.

EAE, entre las escuelas más reputadas del mundo El Máster en Bolsa y Mercados Financieros de EAE Business School, en sus modalidades Full Time y Executive Education, es destacado por Eduniversal entre los 100 mejores másters del mundo del área de Bolsa y Mercados Financieros, cuyas tres primeras posiciones están copadas por Yale School of Management, Stanford University y The Wharton School of Business. Además, la institución destaca al programa en el Top 5 de másters de esta área de España.

EAE Business School ha sido elegida entre las 35 mejores escuelas de negocio del mundo, según el ranking América Economía 2017. Es la segunda escuela de negocios más reputada de España y una de las 50 empresas más reputadas de nuestro país, según el ranking merco Empresas 2017.

La convocatoria de programas de 2017 arranca en octubre con los alumnos de MBA, Máster y Posgrado en las modalidades Full Time, Executive Education y Global Education, en los campus de EAE en Madrid y Barcelona. En la última convocatoria académica, pasaron por los campus de Madrid y Barcelona más de tres mil quinientos alumnos de 102 nacionalidades distintas, y cinco continentes. De estos alumnos, el 66% fueron alumnos internacionales y el 34% nacionales.

