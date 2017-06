Edu Quindós cierra su gira en Luz de Gas Barcelona el próximo 9 junio

Etiquetas

El próximo viernes 9 de junio a las 21.00h, a un mes de empezar la grabación de su cuarto disco de estudio, Edu Quindós cerrará su gira de conciertos de su tercer disco Still Believe en la sala Luz de Gas de Barcelona, donde ofrecerá un concierto con entrada gratuita

La entrada es gratuita hasta completar el aforo de la sala, en la que podrán entrar menores acompañados de padre/madre.

El acto será un directo acústico en solitario en el que repasará temas de sus tres discos de estudio y versiones de algunos de sus artistas de referencia.

Para poder disfrutar del concierto, solo hay que ir directamente a la Sala Luz de Gas (C/ Muntaner, 246 de Barcelona), sin lista previa.

Edu Quindós es un músico barcelonés influenciado por bandas como Queen, dIRE sTRAITS, Neil Diamond, Spandau Ballet, AC/DC o Glen Hansard entre otros. Ha conseguido un estilo personal pasando por varios tipos de música dentro del rock y el pop.

La gira actual ha sido íntegramente en formato íntimo, acústico y en solitario, acompañado, únicamente, por su guitarra y su voz.

Compone y canta en inglés porque es el idioma de la música que ha marcado su vida. Con tres discos en solitario (disponibles en tiendas online) “Stay with Me” , “Hello” y “Still Believe”, en julio empezará la grabación de su cuarto trabajo de estudio.

Información Viernes 9 de junio, Edu Quindós en Luz de Gas Barcelona Concierto de fin de gira del disco Still Believe de Edu Quindós.Más sobre Edu Quindós: Eduquindos.com Youtube.com/eduquindosband Facebook.com/eduquindosband @eduquindosband (twitter, instagram, periscope)

Vídeos: Still Believe: https://youtu.be/krBZAuRkUlg I’m Ready to Be Happy Today: https://youtu.be/3c1kGQ_vd7k New Bright World (2015): https://youtu.be/LxfDN2TathQ

El evento ha contado con la colaboración de IP carteles Barcelona

