Ekol Logistics registra un crecimiento del 105% en la primera parte de 2017

En los últimos meses, Ekol logistics ha ampliado su propia red en España abriendo nuevas sucursales en Lérida y Valencia

Ekol Logistics ha añadido España a su red en 2014 con el fin de permitir a sus clientes acceso a soluciones Intermodales. "En los últimos meses hemos desarrollado nuestra propia red en España abriendo nuestras nuevas sucursales en Lérida y Valencia, así que ahora contamos con 5 oficinas en el país y tendremos 2 más en los próximos meses."- dice Alfio Centocinque Executive Board Member. La Gerencia en España está representada por Sandra Latre, Jordi Perez, Juergen Schmitt y Jose Luis Palacios que han construido un equipo fuerte y profesional.

Los cambios no sólo han influido en la infrastructura sino también en las personas. El equipo de dirección de Ekol España está muy diversificado en términos de género y nacionalidad. El equipo incluye a Sandra Latre, quien, conjuntamente con Juergen Schmitt, son directamente responsables de producción, Jordi Perez, responsable del desarollo de negocios y José Luis Palacios de administración y finanzas. Ekol España emplea a 100 personas que tienen experencia en el sector logistico. La empresa ha crecido un 100% en 2016 comparado con 2015 y más del 105% en la primera parte del 2017.

Ekol España ha hecho más de 100.000 envíos de grupaje en 2016 y está de camino para superar los 200.000 en 2017. Ekol España ha reforzado su posición en el mercado ibérico, mejorando su red con sus conexiones de grupaje diario. "Organizamos los transportes hacia y desde Europa principalmente por carretera, con conexiones a más de 100 destinos, muchos de los cuales podemos hacer en 48 h. Gracias a este corto tiempo de tránsito ayudamos al crecimiento y desarrollo de nuestros importadores y exportadores españoles en el extranjero, lo que les permite competir con los proveedores de proximidad." – ha añadido David Paiva, Gerente Regional para el norte de España.

Ekol España ha desarrollado servicios logísticos tanto en carretera como en aéreo y marítimo y se ha convertido en uno de los líderes, ofreciendo soluciones diarias hacia muchos países. Ekol proporciona la mayor parte de los servicios de transporte utilizando su propia infraestructura, incluyendo camiones y barcos.

Ekol España tiene muchas ventajas competitivas, tales como tiempos de tránsito cortos y uno de sus buques Ro-Ro, el Ayshe, que hace que Barcelona y Madrid estén más cerca de Turquía que Munich de Frankfurt. Este servicio ofrece un servicio más rápido que el servicio terrestre con doble conductor e incluye las entregas puerto a puerto en 52 horas (de Turquía a Sete, Francia). El hecho que Ekol opere con todos los medios de transporte significa que permite a la empresa ser muy flexible y eso es exactamente lo que necesita el Mercado.

Peter Ferrigno, Product Manager para el tráfico europeo, y Halil Haf?zo?lu, responsable para la misma área en Turquía e Irán, están continuamente diseñando nuevas soluciones para asegurar a Ekol una fuerte posición en estos mercados. Naturalmente esto es un esfuerzo conjunto y su trabajo está respaldado por un fuerte equipo comercial liderado por Antonio Finestres, Fernando Chiesa y Juan Bautista, que son directores regionales de ventas de Ekol España. Ekol España proporciona servicios de logística de contratación, así como otros tipos de servicios de transporte a empresas de múltiples sectores como la automoción, la industria, la salud y el textil, utilizando instalaciones X-dock en Barcelona, Madrid, Zaragoza, Lérida y Valencia.

Hace unos meses Ekol Logistics fue nombrado National Champion for Spain in the European Business Awards (EBA), la competición de negocios europeos más grande para celebrar la excelencia y mejores prácticas en la comunidad empresarial europea. Eso comprueba que la empresa ha elegido una buena estrategia.

También cabe mencionar su presencia en España, del 6 al 8 de junio de 2017 Ekol formará parte de la 19ª edición del SIL, el Salón Internacional de la Logística y Manutención y presentará sus servicios a muchos visitantes de la industria de la logística y la manutención.

Ekol no se desarolla sólo en España sino también lanza iniciativas globales. La empresa comparte hace unas semanas una nueva estrategia relacionada con la logística 4.0 en todos los países donde existe la empresa, con el fin de ofrecer soluciones más integradas, interconectadas e innovadoras a sus clientes que merecen lo mejor.

Sobre Ekol:Ekol, una compañía de logística integrada fundada en 1990, proporciona el mejor transporte internacional de mercancías, almacenaje, distribución nacional, comercio exterior, aduanas y servicios de gestión de cadena de suministro en 15 países.

El modelo de negocio de Ekol está reforzada por la inspiración tecnológica que combina mente, corazón y conciencia. Constantemente ofreciendo a los clientes soluciones integradas, interconectadas e innovadoras. Ekol está siempre un paso por delante y nunca se da por satisfecho. Esto aumenta los logros de nuestros clientes y genera beneficios ambientales, financieros y sociales.

Ekol es uno de los proveedores de logística más importantes de Europa, con centros de distribución con 750.000 metros cuadrados de espacio interior total en Turquía, Alemania, Italia, Grecia, Francia, Ucrania, Bosnia y Herzegovina, Rumania, Hungría, España, Polonia, República Checa, Bulgaria, Eslovenia e Irán, además de permitir para el transporte Intermodal con la utilización de sus 6 buques Ro-Ro, 48 bloques de trenes semanales y 5.500 vehículos.

En el cumplimiento de sus promesas, Ekol deriva mayor fuerza de su fuerza de trabajo y su red de distribución de gran alcance. Un equipo multinacional de más de 6.500 empleados - totalmente dedicado a ofrecer satisfacción impecable - juega un papel vital en el éxito de Ekol.

Para más información contactar con:Enza Interrante, Corporate Communications, phone 0034 674 099 156, enza.interrante@ekol.com Bogna Blasiak, Corporate Communication Europe, phone +48 663 298 004, bogna.blasiak@ekol.com o visita nuestra web: http://www.ekol.com/en/

