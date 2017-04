Elegir un colchón de calidad como factor diferencial en nuestro descanso

Etiquetas

En tiempos pasados, el tema del sueño era con bastante frecuencia un tanto ignorado por los médicos, además de tratarse de un asunto a menudo rodeado de multitud de mitos, la mayoría de ellos infundados. Actualmente, en los tiempos que corren, estamos empezando a comprender verdaderamente los beneficios que se producen en nuestra salud, cuando dotamos a esta parcela cotidiana de la importancia que verdaderamente requiere. Un factor fundamental, sobra decirlo, es la elección de un buen colchón. Hoy, se conoce con certeza que cuando una persona no descansa las horas que necesita diariamente, es bastante más propensa a desarrollar con el tiempo enfermedades.

Con el "boom" de las nuevas tecnologías desde comienzos de este siglo, la comercialización de todo tipo de productos por Internet no ha parado de incrementarse. En términos coloquiales, podríamos afirmar que "se ha puesto al día". Los colchones no suponen en absoluto una excepción a la regla. Este mundillo no ha pasado desapercibido para el "fenómeno online", tan incidente en nuestros días desde hace ya casi dos décadas.

En nuestro país, apenas cambiamos de colchón cada 12 años, por debajo de la media de otros países europeos, como Holanda y Austria, donde sus ciudadanos no dudan en sustituirlo como poco 3 o 4 años menos de promedio que nosotros los españoles. Tal hábito es un fiel reflejo de un déficit de cultura del sueño. Tanto médicos como fabricantes reconocen la amplia importancia de tener un buen colchón para mantener una idónea salud en la espalda.

No debemos pasar por el alto del detalle de que una de las necesidades más primordiales del cuerpo es descansar. Al respecto, parece bastante claro añadir que mientras más profundo y menos interrumpido sea el descanso, mayor será el efecto reparador en nuestro organismo.

Existen diversas causas que dificultan la obtención de un sueño de calidad. Tal vez la más relevante de todas ellas sea la presión que ejerce la superficie de descanso (colchón) sobre nosotros, hasta el extremo a veces de poco menos que obligarnos a tener que modificar la postura continuamente, una y otra vez.

Este movimiento tan repetido repercute en un “microdespertar”, que nos saca por momentos de la fase de sueño profundo. No darle al colchón la trascendencia que debe tener, podría provocarnos problemas reseñables en el futuro. Es un asunto precisamente para no ser tomado ni tratado a la ligera.

En base a afirmaciones sólidas de especialistas en la materia, se establece como adecuado aquel colchón que no sea ni demasiado duro, ni tampoco blando en exceso.

El colchón de muelles es el más tradicional y habitual de los que podemos encontrar en el mercado. Transpiran bien, presentan un componente ecológico, son bastante eficaces frente a la humedad, y también firmes. Resultan ideales para aquellas personas que tiendan a sudar mientras duermen.

En cuando al colchón de látex, destacar que se amolda al cuerpo de forma mucho más uniforme en comparación con los citados anteriormente. Podrían considerarse a todas luces un tipo de evolución de los mismos. Existen distintos tipos de látex. De ello dependerá en gran medida la calidad del colchón:

Sintético: obtenido desde una formulación sintética del propio látex.Híbrido: frecuentemente presentan porcentajes de látex que van del 20% al 50%, mezclado con espumas. Son más livianos que los de látex natural, y del mismo modo, también menos propensos a tener problemas con la humedad.Natural: se incluyen en esta categoría a los colchones que como poco tienen un 85% de látex. El resto, está compuesto por otros materiales, espumas, etc.

Dormir bien contribuye con el bienestar del sistema inmunitario y nervioso, el aparato locomotor, el corazón, el metabolismo, nuestra circulación sanguínea, los ojos, la piel, y hasta el cerebro. Cuando decidamos adquirir un colchón, es preciso que acudamos a un establecimiento profesional de calidad. No es preciso olvidar que a fin de cuentas, vamos a invertir en salud.

Los profesionales en los que confíe le asesorarán e informarán sobre el producto que más debe adaptarse a sus características y a lo que demanda para utilizar convenientemente durante años (no más de una década).

Como recomendación para prolongar la vida útil del colchón, es preferible adoptar las instrucciones de cada fabricante; al menos, en cuanto a volteo. Así, se puede distribuir el esfuerzo que soporta por ambas caras, logrando el tan ansiado equilibrio.

Como resumen, volver a reseñar la importancia de descansar adecuadamente cada día. Para ello, no olvide contar con un buen instrumento de descanso, ya que con el tiempo, resultará a la postre poco menos que imprescindible para no sufrir achaques, por pequeños que éstos puedan llegar a ser…