Entrevista a Coral Yanguas, Directora de Respirfix: ''El secreto de los deportistas ahora en las farmacias''

Respirfix ha destronado a la tira nasal. Es un producto innovador y muy eficaz, gracias a su estudiado y cuidado diseño pensado para la comodidad del usuario. Respirfix nace de la mano de José Mª Yanguas, industrial y deportista, que con 80 años practicaba windsurf y que debido a sus problemas respiratorios, causados por el tabique nasal desviado y problemas para descansar, decidió investigar para encontrar un producto funcional, económico y adecuado para estos problemas. Después de 4 años de pruebas consiguió diseñar, patentar y fabricar Respirfix, un dilatador nasal reutilizable que consigue aportar hasta un 30% más de oxígeno a nuestros pulmones de una manera fácil y segura.

¿Para qué es aconsejable su uso? A diferencia de la tira nasal, "Respirfix está diseñado para abrir nuestras fosas nasales desde el interior, de una forma fácil, rápida y sin ninguna molestia", afirma la Directora Comercial de Respirfix, Coral Yanguas. Las tiras nasales son un gran inconveniente si el usuario practica deporte y suda, ya que tienden a despegarse, perder la fijación, eficacia y además resultan más caras, ya que son de un solo uso.

Respirfix es una empresa familiar que ha desarrollado un dilatador nasal que satisface las necesidades de dos tipos de usuarios; las personas con problemas respiratorios, que tienen dificultades para dormir o descansar bien y los deportistas, que necesitan obtener un alto rendimiento o bien quieren hacer deporte sin forzar demasiado sus pulmones, ya que favorece la oxigenación muscular, disminuye el esfuerzo y controla las pulsaciones.

Respirfix para el sueño La falta de aire es la principal causa de los ronquidos y puede estar provocada por diferentes causas: apneas, tabique nasal desviado, obesidad, etc. En el caso de necesitar el CPAP (terapia respiratoria de presión positiva continua que utiliza una máquina para ayudar a una persona que tiene apnea obstructiva del sueño) para dormir, los médicos recomiendan en algunos casos combinar su uso con Respirfix, consiguiendo equilibrar la respiración del paciente. Coral Yanguas afirma que "El uso del CPAP aporta, a veces, demasiada cantidad de aire al paciente, que recibe mucho oxígeno de golpe. Respirfix consigue aportar más oxígeno al usuario, abriendo sus fosas nasales, con lo que consigue que el paciente no necesite tanta cantidad de aire del CPAP".

Numerosos médicos de familia y especialistas en otorrinolaringología de todo el país lo prescriben habitualmente para casos de desviación del tabique nasal, estenosis de las vías aéreas y colapso valvular del anciano. En esta última patología, la que la dilatación a nivel de la válvula (punta de la nariz) que produce Respirfix mientras lo llevan para dormir o pasear, les mejora mucho la oxigenación, evitando en muchas ocasiones, la intervención quirúrgica reparadora. Respirfix es compatible en el caso de necesitar el CPAP para dormir, terapia de presión respiratoria positiva continua que utiliza una máquina para ayudar a una persona que tiene apnea obstructiva del sueño.

Respirfix está testado clínicamente en clínicas del sueño e institutos de Neumología y posee Código Nacional CN 163448.1, asignado por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos.

La Directora Comercial de Respirfix destaca que "dormir con Respirfix no genera ningún tipo de riesgo, no se cae y no produce alergia, ya que está hecho de un material plástico sanitario y ergonómico, que se adapta perfectamente al paciente, sin provocar ninguna molestia".

Producto reutilizable y fácil de mantener Respirfix es un dilatador nasal reutilizable, ofreciendo hasta 100 usos, por lo que más o menos, según afirma Coral Yanguas afirma que 'desde Respirfix recomiendan renovarlo cada 3 meses, aproximadamente'. Para poder mantenerlo el mayor tiempo posible es necesario enjuagarlo con agua templada y jabón neutro, después de cada uso y mantenerlo, seco, en la caja azul de origen, para que esté aislado de microbios y polvo.

'Más de 500 deportistas de élite confían en Respirfix, superando todas las pruebas de dopaje'

Respirfix para el deporte Respirfix se inventó inicialmente para solucionar problemas respiratorios y se debe destacar la gran función que puede aportar a nivel deportivo, ofreciendo una mayor capacidad pulmonar y una mejor recuperación física, después de hacer ejercicio.

"Ya son más de 500 deportistas de élite los que confían en Respirfix, obteniendo un mayor rendimiento deportivo y una mejor y más rápida recuperación, cuando finalizan el ejercicio" afirma Coral Yanguas. Respirfix está siendo utilizado sobre todo por ciclistas profesionales y todo tipo de atletas y triatletas, pudiendo ser utilizado en entrenamientos cardiovasculares.

Testimonios de Deportistas de élite:

JAVIER FOLGOSO, Ciclista profesional,

Más aporte de oxígeno con lo que ello aporta, mejor recuperación y buena oxigenación muscular para la realización de ejercicios.

ÁNGEL MANCEBO ÁLVAREZ, Triatleta (ciclismo, running, natación)

La mejora que he notado es cuando más esfuerzo hago, el aire que necesito me entra mejor y me cuesta menos respirar, por lo que puedo mejorar mi rendimiento y he dejado de usar las tiras nasales

BORJA PÉREZ BATET, Atleta

Con Respirfix puedo respirar bien en cada entrenamiento y notar que entra más aire. Lo recomiendo porque es muy importante la respiración en el entrenamiento y sobretodo en la competición, ya que ayuda a que ahorres pulsaciones

ANTONIO VALDERRAMA, Ciclista

Tras estar intercalando las tiras nasales y Respirfix opté por utilizar únicamente Respirfix, porque noté que la entrada de aire en mi era mayor, como un 25% más que con las tiras. Además es un producto reutilizable. Respirfix es polivalente, antialérgico y, al ser reutilizable, la inversión está más que amortizada.

TITO ESPADA,CHIQUIBIKE RACING TEAM,

Las mejoras son la durabilidad (reutilizable), facilidad y comodidad de colocación y el resultado positivo, encontrado en esfuerzos máximos en carrera. Me llamó la atención por su diseño innovador. Una vez puesto en práctica, mi principal sensación es que queda totalmente integrado en las fosas nasales, sin ningún tipo de movimiento ni molestia, notas que entra una mayor cantidad de aire, con lo cual vas obteniendo una mejor oxigenación muscular, beneficiándose así de una mejora del ritmo cardíaco. Además es un producto totalmente reutilizable, también lo podemos hacer servir para aliviar los ronquidos cuando dormimos.

TONI TORREJÓN, Ciclista de retos extremos solidarios

Decidí probar Respirix porqué oía hablar de él y como deportista de maratones en bicicleta de montaña ya usaba tiras nasales, pero se caen y Respirix es mucho mejor y más económico.

ÒSCAR BERRUETA, Ciclista

Respirfix tiene un diseño blando y ergonómico y transparente, que encaja muy bien en la nariz y la vida útil del producto es mucho mayor que otras marcas.

