Errores que se cometen al limpiar y duplican el trabajo

Etiquetas

/COMUNICAE/

Las tareas del hogar se encuentran entre los principales motivos de discusión en los hogares españoles, por ello, desde Clintu.es, marketplace online que permite, mediante su web y app, encontrar y gestionar el servicio de limpieza, descubren algunos errores que se comenten al limpiar y implican mayor tiempo y esfuerzo

A menudo se suele pensar que limpiar es lo más sencillo del mundo, sin embargo, en muchas ocasiones, se cometen errores que llevan a una limpieza ineficaz y, como consecuencia, implica más tiempo y esfuerzo. Desde Clintu.es, Marketplace online que permite, mediante su web y app, encontrar y gestionar el servicio de limpieza, revelan los errores que suelen cometerse en la limpieza doméstica:

El polvo, el eterno enemigo: hay que empezar siempre por las superficies más altas para que a medida que se limpie no se eche polvo en las partes limpias. Es aconsejable evitar repasar la misma zona varias veces y perder tiempo. “Otro error frecuente es la falsa creencia de empezar limpiando las estanterías, la recomendación es que primero empieces por el suelo y luego la teoría descendente de los muebles”, puntualizan desde Clintu.

Aspiradora por escoba: sin duda, con la aspiradora se evita que el polvo se mueva de un lado para otro y la limpieza será más rápida, menos costosa y más eficaz. Se tiende a usar la escoba para recoger pelos, polvo o pelusas y lo único que se consigue es arrastrar en el cepillo toda la suciedad y nunca quedará el suelo completamente limpio.

Desinfectante, no multiusos para el W.C.: una de las zonas que más pereza da limpiar es el baño por ello más vale hacerlo bien y ahorrarse tiempo. Es fundamental usar productos específicos para el baño y que sean desinfectantes, los multiusos no valen porque duran menos y no eliminan las bacterias. “si usamos un producto inadecuado nos da la sensación que no está limpio y dedicamos más tiempo y trabajo a repasarlo”, señalan desde Clintu.

Los trapos también se limpian: bayetas, estropajos o trapos, sea lo que sea lo que se utilice para limpiar la casa, no hay que olvidar limpiarlos después de usarlos. De este modo se evita arrastrar la suciedad en la próxima vez. Frecuentemente cuando se acaba de limpiar y se guarda todo tal cual pero la limpieza acaba por fregar también los utensilios de limpieza.

El secar siempre se olvida: este es uno de los errores más frecuentes y que ensucian todo el esfuerzo realizado a la hora de limpiar. Si se deja que todo se seque al aire pueden aparecer manchas o marcas, por ello, lo mejor es repasar las zonas con un paño limpio de microfibra seco y dejarlo todo reluciente. Sobre todo en las zonas del baño como la ducha, bañera o los grifos.

La estrategia incorrecta para los cristales: por lógica se cree que en días soleados es mejor limpiar los cristales puesto que se ve con mayor claridad la suciedad, sin embargo, es un pensamiento erróneo; ¿por qué? Los limpiacristales se secan muy rápido dejando manchas que ensucian el trabajo realizado, por ello es recomendable limpiarlos en días nublados o cuando no haya sol.

Sobrecargar la lavadora: con el afán de aprovechar la lavadora, existe una tendencia a sobrecargarla perdiendo eficacia en el lavado; lo único que se consigue es que el detergente y el agua no actúen sobre todas las prendas y queden mal lavadas y aclaradas.

Lo que parece algo sencillo puede traer quebraderos de cabeza e, incluso, discusiones con nuestra pareja. Según varios estudios, las tareas domésticas son motivo de discusión en la mayoría de hogares españoles; “de ahí decidimos empezar este marketplace que facilita la vida de nuestros usuarios con una contratación flexible desde cualquier lugar y a cualquier hora. Esperamos ayudar a que haya más felicidad en los hogares”, finaliza Alex Espel, fundador de Clintu.

Fuente Comunicae