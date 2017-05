ExpoNadó, la feria de bebés al aire libre más importante de Cataluña, vuelve el 26, 27 y 28 de Mayo

Etiquetas

ExpoNadó es la feria de bebés al aire libre y gratuita más importante de Cataluña. Se realiza en la Rambla Principal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) los días 26, 27 y 28 de mayo de 2017 y se caracteriza por ofrecer de forma gratuita a todos sus visitantes la posibilidad de vivir un fin de semana diferente, divertido y muy emotivo gracias al conjunto de cursos, talleres, charlas, actuaciones, concursos, sorteos, animaciones infantiles y otras muchas actividades

Si en la edición del año pasado, ExpoNadó tuvo más de 25.000 visitantes a lo largo de los tres días de feria y un total de 40 expositores, en la presente edición se espera superar la cifra de visitantes gracias a las más de 70 empresas expositoras que ofrecerán un amplio abanico de productos y servicios enfocados a los padres y a los niños, en una gran Zona de Ocio Infantil de 0 a 4 años de 400 metros cuadrados donde los niños disfrutarán de un espacio único donde jugar, de una Zona de Charlas especialmente pensadas para los padres, donde se realizarán conferencias muy y muy interesantes, también dispone de un espacio de lactancia donde habrá personas que resolverán las dudas que puedan tener las madres; Como gran novedad habrá una Zona Solidaria donde se realizará un concurso para recaudar dinero en favor diferentes asociaciones sin ánimo de lucro y en la Plaza de la Vila una gran Zona Gastronómica con Foodtrucks especialmente seleccionadas para satisfacer los gustos y deseos de pequeños y grandes.

ExpoNadó cuenta con el apoyo de Caprabo, Bmw Barcelona Premium, Clínicas Eva, Dorsia, Lola la Mota , La guia del niño, Haribo y Autocars Mon-bus.Zona de Ocio Infantil · AMETLLER Origen: Ubicada justo en el inicio de la Rambla Principal de Vilanova, concretamente en la Plaça de las Neus, que está junto a la iglesia de Sant Antoni Abad, encontraréis este magnífico espacio donde pequeños y grandes podrán disfrutar. Desde ExpoNadó hacen saber y quieren que deja constancia de su agradecimiento a AMETLLER ORIGEN por hacer posible esta iniciativa. Esta Zona de Ocio Infantil tendrá diferentes espacios con juegos y actividades diversas. encontraremos un escenario donde se harán conciertos, títeres, lectura de cuentos, talleres musicales y otras muchas actividades similares. También habrá un espacio con una carpa de circo sensorial única en Cataluña donde los más pequeños experimentarán con las luces, los colores, los ruidos y las formas. Los niños de 0 a 4 años saltarán como nunca en los diferentes castillos hinchables existentes y también se encontrará una zona de juego para los más pequeños, de 0 a 1 año, con juguetes de madera y carpas para tengan sombra. Los niños dispondrán, también, de juguetes de la reconocida marca Comansi, y de una foodtruck con gofres y creps dulces y saladas.Zona Baby Market: El Baby Market es la zona de la feria que estará ubicada en el tramo superior de la Rambla Principal, donde están aquellas marcas handmade, de producto km0 y/o ecológicos. Aunque no es una novedad propia de este año, ha crecido con más de 20 expositores y se ha consolidado como uno de los puntos de referencia por aquellas personas que quieran encontrar cosas únicas y diferentes pero sobre todo, y utilizamos palabras de la organización: ¡Un espacio donde encontrar cosas muy bonitas!Wellcome Pack: Gracias a los patrocinadores de ExpoNadó, las primeras personas que se acerquen al stand de información podrán llevarse esta bolsa Welcome Pack, que en su interior contendrá muestras de productos varias, la revista informativa de la feria, un reconocido magazine para hacer actividades en familia y otras cosas que no han querido decir. ¡Esto promete!Zona Food&Family: Esta edición, ExpoNadó presenta como una de las grandes novedades, un espacio gastronómico situado en la plaza de la Villa de Vilanova i la Geltrú, la plaza más emblemática de la ciudad que se encuentra a menos de 50 metros del punto más céntrico de la feria, donde la noche de viernes 26 y todo el sábado 27 y domingo 28 de mayo, habrá una selección de las mejores foodtrucks del momento que ofrecerán cocina mediterránea, hamburguesas ecológicas, bocadillos gourmet, tapas, rolls al más puro estilo californiano y cocina japonesa, brasileña o mexicana, entre otras propuestas. Además, esta zona gastronómica, tendrá un escenario donde se harán actividades infantiles a la hora de comer para conseguir que los más pequeños estén entretenidos y por la noche, habrá conciertos acústicos o sesiones de música con artistas de reconocido nivel internacional, como por ejemplo la cantante británica de origen jamaicano Gigi McFarlane, que la noche del viernes 26 de mayo, a las 21.00h, presentará en concierto gratuito, una fusión de música funk, soul y dance music acompañada del bajista Sitgetà Juanlu Leprevost.Zona de Charlas: Se podrá encontrar este espacio en uno de los extremos de la feria, donde todas aquellas madres y padres que lo deseen podrán asistir a charlas, talleres y conferencias que los ayudarán a entender mejor este nuevo mundo que se abre ante aquellas parejas que están pensando en tener hijos o que ya los tienen. Absolutamente todas las conferencias, que se harán a lo largo de todo el sábado y el domingo desde las 10h de la mañana hasta las 20h de la tarde, serán totalmente gratuitas. Ya se ha confirmado la asistencia de diferentes ponentes, como por ejemplo la de Armando Bastida, reconocido enfermero especializado en pediatría que tiene miles de seguidores en las redes sociales y que Sábado 27 de mayo, a las 12h hablará sobre BLW y Alimentación Complementaría y a las 17h hará un otra conferencia con el título: 'Por qué no se tiene que dejar llorar a los bebés para dormir?' Según comenta Mayra Adell,organizadora, ya está la programación de conferencias al web: www.feriadebebes.es/actividades

Zona Solidaria: Gracias a Serveis Mèdics Penedès (SMP) se ha hecho realidad una de las iniciativas que más ilusión hacía a Mayra Adell y que hacía tiempo que dedicaba esfuerzos. Esta empresa de salud penedesenca con centros médicos en Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Santo Sadurní, Vendrell y Gelida, ha decidido dar un paso adelante y aportar el capital necesario porque diferentes asociaciones sin ánimo de lucro como Cruz Roja o Manso Unidas entre otros, puedan tener presencia a la feria y dar a conocer el que hacen. En esta Zona Solidaria · SMP, tendrá lugar un acontecimiento importante como para pedir la participación de todo el mundo, habrá un espacio con tres bicicletas y bajo el hashtag #JOSOCSOLIDARI Serveis Mèdics Penedès (SMP) aportará a una causa solidaria 1€ por cada persona adulta que pedalee sólo dos minutos y 2€ si el que lo hace es un niño pequeño.Así pues, invitamos a todo el mundo a que vaya a ExpoNadó, disfrute de una ciudad cómo es Vilanova i la Geltrú, de una feria única cómo es ExpoNadó y colabore a hacer un mundo mejor.

Vídeos ExpoNadó 2017, La feria de bebés al aire libre más importante de Cataluña

