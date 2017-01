El FC Barcelona estrena 2017 con una nueva app: FCB Fantasy Manager

Etiquetas

El FC Barcelona lanza FCB Fantasy Manager para iOS y Android en 5 idiomas. Un juego que destaca por la experiencia personalizada que percibe el usuario con la marca del club, además de permitir al usuario convertirse en el entrenador de su equipo favorito.

En el juego los usuarios podrán enfrentarse al resto de participantes, medirse con sus amigos y demostrar que son los candidatos ideales para gestionar al FC Barcelona, además de entrenar a grandes estrellas como Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar Jr, Busquets, Andrés Iniesta y el resto del equipo.

Moverse en el mercado de fichajes Para llevar a su equipo al éxito, el usuario tiene a su alcance todas las herramientas posibles. En primer lugar, elegir el mejor once posible, buscar en el mercado de fichajes y fichar a los mejores jugadores actuales. Hay tres modalidades de juego: retos, torneos y, por supuesto, la liga.

Mejorar a los jugadores En FCB Fantasy Manager el usuario puede mejorar a sus jugadores. Para ello tendrá que hacerse con los servicios de alguno de los ayudantes que ofrece el juego, con los que podrá desbloquear nuevas opciones más avanzadas.Puntuaciones reales Las puntuaciones están vinculadas a la realidad, con lo que semana a semana el usuario sabe qué puntuación obtendrán sus jugadores según su última actuación en la realidad. De esta manera los mánagers pueden elegir en todo momento el mejor 11 para obtener la victoria en cada jornada.Premios Los usuarios competirán contra miles de usuarios en eventos para conseguir artículos oficiales, incluso firmado por alguno de los jugadores del FC Barcelona.

Acerca de From The Bench - www.fromthebenchgames.com FCB Fantasy Manager ha sido desarrollado por la empresa española From The Bench, especialista en el desarrollo de managers deportivos sociales en entorno multiplataforma: iOS, Android y Amazon. Además, tiene otros juegos de éxito como NBA General Manager, NBA Flip, con licencias oficiales de la NBA, Baseball General Manager con licencia de la MLBPA, además de otros 15 equipos de fútbol de todo el mundo. Sus juegos acumulan más de 60 millones de descargas en plataformas móviles por todo el mundo

