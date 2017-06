Etiquetas

/COMUNICAE/

El Festival Internacional de la Publicidad Social, Publifestival, llega a su 11º edición cargado de grandes novedades y éxitos

Gran éxito en la 11º edición del Festival Internacional de la Publicidad Social, Publifestival El Festival Internacional de la Publicidad Social, Publifestival, llega a su 11º edición cargado de grandes novedades y éxitos y es que en este nuevo aniversario se instauran los premios Luís Bassat a la mejor agencia y al mejor joven talento así como el gran premio FIAP PUBLIFESTIVAL.

Un año más el emblemático auditórium Caixa Forum de Barcelona ha sido el escenario del gran “ Festival de las Emociones”, un festival que reúne cada año a los mejores de la publicidad internacional que demuestran que un mundo mejor es posible a través del gran poder que la publicidad posee.

Presentado por la famosa y carismática periodista Irma Soriano, que fue la conductora de una maravillosa Gala en la que se vivieron grandes momentos, como el Premio a la trayectoria a la famosa creativa Mónica Moro o el Premio Publifestival TV a la cantante más comprometida que este año cayó en la cubana Lucrecia, quien además interpretó durante la entrega de premios sus canciones con contenido más social, y acompañando a sus compañeros de Clan TV quienes lograron alzarse con el galardón al programa más responsable entre otros momentos destacados de la noche.

Empresas y publicidad son un binomio perfecto y es por ello que las empresas más sociales también han tenido cabida en este gran “Festival de las emociones” donde RTVE destacó una vez más por su involucración en la RSC alzándose con la estatuilla a la empresa audiovisual con mejor Responsabilidad Social.

Noche de emociones, nadie faltó a la cita más importante de la publicidad internacional donde cientos de publicitarios pudieron disfrutar de la mejor gala de la publicidad pero solo unos pocos consiguieron formar parte del Palmarés de estos prestigiosos premios.

Para más información en www.publifestival.com

El palmarés de Publifestival quedó de este modo:

ALAN & POLE CATEGORÍAS: Mejor Eficacia en Campaña Publicitaria Social, Mejor Eficacia en Pieza Gráfica Exterior Social y Mejor Mensaje en Proyecto o Acción Social CAMPAÑA: Hablemos de ElloCLIENTE: Chrysallis Euskal Herria

ÁLVARO AGUADO &MAD & DIGGER CATEGORÍA: Mejor Uso del Mensaje en Campaña Social Publicitaria para Aplicación Móvil CAMPAÑA: JUKMOB. El Poder de ElegirCLIENTE: MAD & DIGGER

ANÓNIMO ADVERTISING CATEGORÍA: Mejor Campaña Social 360º CAMPAÑA: 100 años en Vigo, Una Vida en el MarCLIENTE: Instituto Español de Oceanografía

BAP & CONDE CATEGORÍA: Mejor Diseño en Pieza Gráfica Exterior Social CAMPAÑA: As Mulleres, O Máis Grande de GaliciaCLIENTE: Xunta de Galicia

BUZZ MARKETING NETWORKS CATEGORÍA: Mejor Creatividad en Proyecto o Acción Social, Mejor Estrategia en Serie Publicitaria Social y Mejor Estrategia en Serie Publicitaria Social CAMPAÑA: Proactiva Open ArmsCLIENTE: Proactiva Open Arms

CASANOVA CATEGORÍA: Mejor Eficacia en Acción Social de Relaciones Públicas CAMPAÑA: Go For The GoldCLIENTE: HuaweiCATEGORÍA: Mejor Creatividad en Evento Social CAMPAÑA: Desafío TresvisoCLIENTE: Phonehouse

DARISTOTELES CATEGORÍA: Mejor Eficacia en Documental Social CAMPAÑA: Med Street ArtCLIENTE: Asociación Mediterranean Street Art

DIANA PUBLICIDAD CATEGORÍA: Mejor Mensaje en Campaña Publicitaria Social CAMPAÑA: Estamos con EllasCLIENTE: FIFEDE

LEO BURNETT CATEGORÍA: Mejor Diseño en Pieza Gráfica Social CAMPAÑA: Lo que Importa está en tu Cabeza: DestroyerCLIENTE: Consejo de la ComunicaciónCATEGORÍA: Mejor Estrategia en Proyecto o Acción Social CAMPAÑA: Lo que Importa está en tu Cabeza: James DashnerCLIENTE: Consejo de la ComunicaciónCATEGORÍA: Mejor Eficacia en Spot Web CAMPAÑA: Lo que Importa está en tu Cabeza: George R.R. MartínCLIENTE: Consejo de la Comunicación

Double YouPREMIO LUIS BASSAT AGENCIA y PREMIO PUBLIFESTIVAL-FIAP CATEGORÍA: Mejor Estrategia en Campaña Publicitaria Social, Mejor Eficacia en Pieza Gráfica Social, Mejor Proyecto o Acción Social para la Protección Animal y Mejor Eficacia en Spot Web para la Protección Animal. CAMPAÑA: No Son Una ModaCLIENTE: Fundación Affinity

Educo CATEGORÍA: Mejor Mensaje Social en Spot TV CAMPAÑA: Protege a tus HijosCLIENTE: Educo

Éxit-UpPREMIO ESPECIAL OTORGADO POR LA ORGANIZACIÓN A LA AGENICA CON MEJOR MENSAJE SOCIAL 2017 CATEGORÍA: Mejor Eficacia en Acción Social Viral Online CAMPAÑA: #elblancoperfectoCLIENTE: Amnistía Internacional ValenciaCATEGORÍA: Mejor Creatividad en Branded Content Social, Mejor Creatividad en Ilustración Publicitaria Social y Mejor Diseño en Proyecto o Acción Social CAMPAÑA: Históries de SuperacióCLIENTE: Fundació Horta Sud

Katpa Producciones CATEGORÍA: Mejor Proyecto o Acción Social Contra la Discriminación CAMPAÑA: Me tacho de MachoCLIENTE: Acción Contra la Trata (ONG)

La MachiPREMIO ESPECIAL OTORGADO POR LA ORGANIZACIÓN A LA AGENCIA CON MEJOR PRODUCCIÓN 2017 CATEGORÍA: Mejor Producción en Campaña Publicitaria Social y Mejor Eficacia en Serie Publicitaria Social CAMPAÑA: Los Vídeos del PapaCLIENTE: Red Mundial de Oración del PapaCATEGORÍA: Mejor Mensaje de Integración Social en Spot Web CAMPAÑA: Acoger a los NecesitadosCLIENTE: Red Mundial de Oración del PapaCATEGORÍA: Mejor Eficacia en Spot Web Social CAMPAÑA: Diálogo InterreligiosoCLIENTE: Red Mundial de Oración del PapaCATEGORÍA: Mejor Creatividad en Aplicación Móvil Social CAMPAÑA: Click to PrayCLIENTE: Red Mundial de Oración del PapaCATEGORÍA: Mejor Uso del Mensaje en Spot Web Social Religiosa CAMPAÑA: Por una Sociedad más HumanaCLIENTE: Red Mundial de Oración del PapaCATEGORÍA: Mejor Producción en Spot Web Social Religiosa CAMPAÑA: El Deporte, por una Cultura del EncuentroCLIENTE: Red Mundial de Oración del PapaCATEGORÍA: Mejor Mensaje en Spot Web Social Religiosa CAMPAÑA: Pequeños AgricultoresCLIENTE: Red Mundial de Oración del Papa

La Résistance CATEGORÍA: Mejor Eficacia en Spot Cine Social CAMPAÑA: ImprescindiblesCLIENTE: Obra social “La Caixa”

Limón PublicidadPREMIO ESPECIAL OTORGADO POR LA ORGANIZACIÓN LA AGENCIA MÁS INNOVADORA 2017 CATEGORÍA: Mejor Creatividad en Animación Social CAMPAÑA: Los Oftalmoconsejos de PupiloCLIENTE: Instituto Oftalmológico de GranadaCATEGORÍA: Mejor Estrategia en Cuña Publicitaria Social CAMPAÑA: La RapeleraCLIENTE: Inagra & Ayuntamiento de GranadaCATEGORÍA: Mejor Eficacia En Evento Social CAMPAÑA: Neón Night MálagaCLIENTE: Fundación Harena

CATEGORÍA: Mejor Eficacia En Proyecto o Acción Social CAMPAÑA: Iniciativa AbuelazosCLIENTE: Fundación Harena

Llorente & CuencaPREMIO ESPECIAL OTORGADO POR LA ORGANIZACIÓN A LA AGENCIA CON MEJOR EFICACIA 2017 CATEGORÍA: Mejor Eficacia en Branded Content Social CAMPAÑA: ImbatiblesCLIENTE: SanitasCATEGORÍAS: Mejor Estrategia en Documental Social, Mejor Eficacia en Aplicación Web Social, Mejor Eficacia en Aplicación Móvil Social, Mejor Diseño en Identidad Corporativa Social y Mejor Estrategia en Campaña Interactiva Social. CAMPAÑA: Play to MoveCLIENTE: Telefónica

LyPsum CATEGORÍAS: Mejor Mensaje Social en Acción de Relaciones Públicas, Mejor Estrategia en Acción Social Viral Online y Mejor Proyecto o Acción Social Contra la Exclusión. CAMPAÑA: Síndrome MMBCLIENTE: El Camí de la Solidaritat

MatchpointPREMIO ESPECIAL OTORGADO POR LA ORGANIZACIÓN A LA AGENCIA CON MEJOR ESTRATEGIA 2017 CATEGORÍA: Mejor Creatividad en Spot Web Social CAMPAÑA: Rentaterapia (El Ejercicio que mejor sienta)CLIENTE: Plataforma de ONG de Acción SocialCATEGORÍA: Mejor Uso del Mensaje Social en Spot Web CAMPAÑA: Rentaterapia (Morder el Bolígrafo)CLIENTE: Plataforma de ONG de Acción SocialCATEGORÍA: Mejor Creatividad en Spot TV Social CAMPAÑA: RentaterapiaCLIENTE: Plataforma de ONG de Acción SocialCATEGORÍAS: Mejor Estrategia en Spot Web Social, Mejor Eficacia en Web Social y Mejor Eficacia en Campaña Interactiva Social CAMPAÑA: Las Vidas de MarioCLIENTE: Shire

MKLAB Laboratorio de IdeasPREMIO ESPECIAL OTORGADO POR LA ORGANIZACIÓN A LA AGENCIA CON MEJOR CREARTIVIDAD Y AL MEJOR ANUNCIANTE ECOEMBES CATEGORÍA: Mejor Uso del Mensaje en Spot Social de Cine CAMPAÑA: Amb Naturalitat, en CatalàCLIENTE: Conselleria de Cultura, Participació I Esports, Govern de les Illes BalearesCATEGORÍAS: Mejor Estrategia en Spot Social TV, Mejor Estrategia en Spot Social Cine, Mejor Eficacia en Spot Web Medioambiental, Mejor Creatividad en Anuncio Social en Prensa y Mejor Estrategia en Branden Content Social CAMPAÑA: Estremam Contenidors, Estrenam HistóriesCLIENTE: Emaya I EcoembesCATEGORÍAS: Mejor Proyecto o Acción Social en Concienciación y Mejor Uso del Mensaje Social en Acción Viral Online CAMPAÑA: Recoge su CacaCLIENTE: KverdCATEGORÍAS: Mejor Mensaje en Pieza Gráfica Social y Mejor Uso del Mensaje en Anuncio Social en Prensa CAMPAÑA: Stop RacismeCLIENTE: Àrea d´Igualtat, Joventut I Drets Cívics del Ajuntament de Palma

Momentum Madrid CATEGORÍA: Mejor Proyecto o Acción Social con Compromiso Social CAMPAÑA: Marcelo YouthsparkCLIENTE: Microsoft Sports

Muntañola Comunicació CATEGORÍA: Mejor Creatividad en Acción Social Viral Online CAMPAÑA: El flaco de NavidadCLIENTE: Muntañola Comunicació

Nasas, Agencia Creativa de Marketing Online CATEGORÍA: Mejor Creatividad en Acción Social de Relaciones Públicas CAMPAÑA: Hombre de OroCLIENTE: Cruz Roja de Galicia

Portavoz CATEGORÍA: Mejor Creatividad en Pieza Gráfica Social CAMPAÑA: ConparteCLIENTE: Banco de Alimento Segura

CATEGORÍA: Mejor Proyecto o Acción Social para la Inserción Laboral CAMPAÑA: EH! Escuela de HosteleríaCLIENTE: Caritas

Prismaglobal Servicios y Proyectos CATEGORÍA: Mejor Acción de Marketing en Campaña Medioambiental CAMPAÑA: Yo Quiero Hacerlo Más y Mejor ¿Y Tú? ¡Recicla!CLIENTE: Ecoembes

Sra. Rushmore CATEGORÍA: Mejor Eficacia en Spot Social TV CAMPAÑA: Realidad Real CLIENTE: Mó- Sólo en Multiopticas

Quattro idcpPREMIO ESPECIAL DE LA ORGANIZACIÓN A LA AGENCIA CON MEJOR USO DEL MENSAJE 2017 CATEGORÍA: Mejor Mensaje Social en Acción Viral Online CAMPAÑA: ¿Feliz Navidad?CLIENTE: Quattro idcpCATEGORÍA: Mejor Mensaje en Branden Content Social CAMPAÑA: Desea SaludCLIENTE: SanitasCATEGORÍAS: Mejor Diseño en Campaña Publicitaria Social y Mejor Uso del Mensaje en Campaña Publicitaria Social CAMPAÑA: Más Claro AguaCLIENTE: Xunta de GaliciaCATEGORÍA: Mejor Uso del Mensaje en Pieza Gráfica Social CAMPAÑA: Crea RCLIENTE: R, Cable y ComunicacionesCATEGORÍA: Mejor Producción en Spot Web Social CAMPAÑA: Jóvenes CentenariosCLIENTE: Grupo Cuevas

Univack Creative CATEGORÍAS: Mejor Mensaje Social en Documental, Mejor Mensaje en Película Social y Mejor Proyecto o Acción Social contra la Pobreza CAMPAÑA: Todos Cuentan 15 M

Yslandia CATEGORÍAS: Mejor Uso del Mensaje en Spot Social TV, Mejor Mensaje Social en Spot Web, Mejor Estrategia en Web Social, CAMPAÑA: Empeñados por el PárkinsonCLIENTE: Federación Española de Párkinson

Parnaso ComunicaciónPREMIO PLATINO 2017 CATEGORÍAS: Mejor Eficacia en Anuncio Social en Prensa y Mejor Estrategia en Pieza Gráfica Social CAMPAÑA: Vive y Deja VivirCLIENTE: MeryforCATEGORÍA: Mejor Estrategia en Acción Social de Relaciones Públicas CAMPAÑA: BonsáiCLIENTE: Tempos EnergíaCATEGORÍAS: Mejor Diseño en Branden Content Social y Mejor Uso del Mensaje en Pieza Gráfica Exterior Social CAMPAÑA: CorazónCLIENTE: Bahiamóvil WolkswagenCATEGORÍA: Mejor Estrategia en Evento Social CAMPAÑA: DaliasCLIENTE: GeotexanCATEGORÍA: Mejor Creatividad en Marketing directo y Promocional CAMPAÑA: CremaCLIENTE: VerosolCATEGORÍAS: Mejor Mensaje en Campaña Interactiva Social, Mejor Uso del Mensaje en Proyecto o Acción Social, Mejor Eficacia en Vídeo Clip Social CAMPAÑA: Mi Celebración SolidariaCLIENTE: Fundación Pablo HorstmannCATEGORÍA: Mejor Eficacia en Cuña de Radio Social Y Premio Academia Española de la Radio CAMPAÑA: Mi Celebración SolidariaCLIENTE: Fundación Pablo Horstmann

Joven TalentoÁlex Krieger Ollé CATEGORÍA: Mejor Producción En Spot Web Social CAMPAÑA: No LlegeixisUNIVERSIDAD: Universitat Pompeu Fabra

Joven Talento GRUPALJaume Mestre, María Villaplana, Laura Casado, Marta Val, Marcel Hita y Álex Krieger Ollé CATEGORÍA: Mejor Evento Social CAMPAÑA: Saveourbikes.orgUNIVERSIDAD: Universitat Pompeu Fabra

Joven Talento GRUPALMaría Carrillo, David Martínez e Ignacio López CATEGORÍA: Mejor Eficacia en Spot Social de TV CAMPAÑA: Sometime, Breaking an Unjust Law is The Right Thing to DoUNIVERSIDAD: Universidad Europea de Madrid

Joven Talento GRUPALDavid Martínez e Ignacio López CATEGORÍA: Mejor Creatividad en Spot Social de TV CAMPAÑA: El Mundo Real nunca Había Sido tan Interesante

Joven TalentoPREMIO LUIS BASSAT JOVEN TALENTOAlberto Rubio CATEGORÍA: Mejor Creatividad En Spot Social TV CAMPAÑA: Luces NavideñasUNIVERSIDAD: Cesine

Joven Talento GRUPALJavier Velasco, Maite Aizpurua, Lara Fernández, Sofía Villasu y Damián GarcíaCATEGORÍA: Mejor Estrategia en Spot Social TV CAMPAÑA: AlcoholUNIVERSIDAD: Cesine

Joven Talento GRUPALSara Salazar, Alba Martínez y Francisco Gutiérrez CATEGORÍA: Mejor Eficacia en Spot Social de TV CAMPAÑA: Rompe con el MaltratoUNIVERSIDAD: Cesine

Joven Talento GRUPALAmaia Caballero, Alejandro Suárez, Carlos Gutiérrez y Marina Martínez CATEGORÍA: Mejor Mensaje Social en Spot TV CAMPAÑA: No More WarUNIVERSIDAD: Cesine

Joven Talento GRUPALLaura López, Nadia Madroñal y Lucía Gago CATEGORÍA: Mejor Uso del Mensaje Social en Spot TV CAMPAÑA: Bañera de LágrimasUNIVERSIDAD: Cesine

SECCIÓN PREMIOS ESPECIALES Universidad Cesine PREMIO ESPECIAL A LA UNIVERSIDAD MÁS PREMIADA EN PUBLIFESTIVAL 2017

Lucrecia PREMIO PUBLIFESTIVAL TV A LA CANTANTE MÁS COMPROMETIDA 2017

Mónica Moro PREMIO DE HONOR 2017

Clan TV “Lunnis de Leyenda” PREMIO AL MEJOR PROYECTO SOCIAL INFANTIL

MediaKit

Fuente Comunicae