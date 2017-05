FileMaker lanza una plataforma mejorada para crear apps personalizadas

Etiquetas

/COMUNICAE/

Las nuevas funciones ayudan a los equipos de negocios a diseñar y proporcionar rápidamente apps personalizadas

FileMaker, Inc. ha anunciado el lanzamiento de la Plataforma FileMaker 16, la última versión de su exitosa plataforma de apps personalizadas. La Plataforma FileMaker incluye todo lo necesario para crear, compartir y ejecutar apps personalizadas para equipos de negocios. Simplifica y agiliza el diseño y la distribución de apps personalizadas para implementaciones móviles, en la nube y locales.

FileMaker 16 incorpora nuevas y sofisticadas funciones que ayudan a los equipos a resolver de forma rápida y sencilla problemas de negocios. Estas mejoras permiten a los usuarios crear excelentes apps que funcionan en iPad, iPhone, Windows, Mac y la Web.

Las actualizaciones incluyen:

Movilidad: La incorporación de animaciones y transiciones con guiones proporcionan indicaciones visuales que ayudan a los usuarios a orientarse mientras se desplazan por las apps personalizadas en la aplicación FileMaker Go. La captura mejorada de firmas de la aplicación FileMaker Go permite a los usuarios firmar documentos en iPad y iPhone como lo harían en un formulario en papel.

La incorporación de animaciones y transiciones con guiones proporcionan indicaciones visuales que ayudan a los usuarios a orientarse mientras se desplazan por las apps personalizadas en la aplicación FileMaker Go. La captura mejorada de firmas de la aplicación FileMaker Go permite a los usuarios firmar documentos en iPad y iPhone como lo harían en un formulario en papel. Integración: Intercambie fácilmente datos con otras aplicaciones y servicios Web mediante opciones mejoradas de URL y funciones predefinidas de JSON en FileMaker Pro.

Intercambie fácilmente datos con otras aplicaciones y servicios Web mediante opciones mejoradas de URL y funciones predefinidas de JSON en FileMaker Pro. Desarrollo: La nueva ventana Objetos de presentación proporciona una lista jerárquica de todos los objetos de una presentación. Esto simplifica la realización de cambios en un objeto sin tener que desagrupar el conjunto completo de objetos.

La nueva ventana Objetos de presentación proporciona una lista jerárquica de todos los objetos de una presentación. Esto simplifica la realización de cambios en un objeto sin tener que desagrupar el conjunto completo de objetos. Escalabilidad: Las apps personalizadas a las que se accede a través de FileMaker WebDirect ahora las pueden utilizar simultáneamente 500 usuarios, lo que facilita el intercambio de datos con todo un equipo.

Las apps personalizadas a las que se accede a través de FileMaker WebDirect ahora las pueden utilizar simultáneamente 500 usuarios, lo que facilita el intercambio de datos con todo un equipo. Seguridad: La administración simplificada de credenciales con OAuth 2.0 mediante proveedores de autenticación de terceros mejora la protección y la seguridad de las apps personalizadas. Ahora se pueden utilizar las credenciales de cuentas de Amazon, Google o Microsoft Azure para iniciar sesión en las apps personalizadas basadas en FileMaker.

Claudio Rubio FBA de Smartco: "FileMaker lanza con cada nueva versión un auténtico número uno. Con las mejoras incorporadas a nivel de interface de programación demuestra la solidez de sus productos. Facilitar las tareas de programación es la principal manera de conseguir una aplicación que proporcione experiencias de uso fácil y fiable para el usuario final. La integración con dispositivos iPad e iPhone convierten a FileMaker 16 en la mejor apuesta de desarrollo de soluciones empresariales multiplataforma que requieran movilidad".

Recursos:

Obtenga más información sobre la Plataforma FileMaker 16: http://www.filemaker.com/es/products/whats-new.html

Descargue una versión de prueba gratuita: http://info2.filemaker.com/FileMaker_trial_request.html?country-culture=Spain&Language=ES

Para obtener logotipos, imágenes y citas adicionales, visite:http://info2.filemaker.com/FM16DigitalAssets.html

© 2017 FileMaker, Inc. Reservados todos los derechos. FileMaker, FileMaker Go y el logotipo de la carpeta de archivos son marcas comerciales de FileMaker, Inc., en EE. UU. y en otros países. FileMaker WebDirect y FileMaker Cloud son marcas comerciales de FileMaker, Inc. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los precios se muestran en euros y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Fuente Comunicae