Fresh Tech, la nueva tecnología Haier que revoluciona el frío

Etiquetas

/COMUNICAE/

El fabricante nº1 de electrodomésticos lanza al mercado un sistema que alarga la vida de los alimentos el triple de tiempo. Con la tecnología Fresh Tech de Haier, los alimentos se mantienen congelados sin escarcha. Haier ha sido considerada como la marca número 1 a nivel mundial por octavo año consecutivo

Haier, líder mundial en electrodomésticos por octavo año consecutivo, ha lanzado al mercado el sistema Fresh Tech aplicado a su gama de frigoríficos Combi 3D. Se trata de una tecnología que alarga la vida de los alimentos hasta el triple de tiempo y que los mantiene congelados sin escarcha.

Haier, considerada como la marca número uno mundial por octavo año consecutivo según Euromonitor International, encabeza el ránking un volumen de ventas récord en frigoríficos. Con su centro europeo de I+D+i en Núremberg, desarrolla productos innovadores y con una excelente calidad en acabados, consolidando y reforzando así su liderazgo en la categoría de gama blanca.

La tecnología Fresh Tech de Haier, consta de diversos elementos que mejoran, de manera nunca vista hasta ahora, la conservación de los alimentos, tanto en el frigorífico como en el congelador. Las neveras con esta tecnología disponen de Fresher Pad, una bandeja de aluminio que congela los alimentos hasta tres veces más rápido, Fresher Sensors, sensores envían aire refrigerado solamente a las zonas del frigorífico que lo necesitan para ahorrar energía, Fresher Zones, diferentes espacios para adaptarse a las distintas necesidades de conservación de los alimentos y Fresher Filter, la tecnología ABT® que elimina el 99,8 % de las bacterias que aparecen en el flujo de aire del frigorífico

Estos combis continúan con su diseño 3D con el sistema de cajones deslizantes en el congelador, que permite aprovechar al máximo el espació así como acceder más cómodamente a los alimentos congelados. Al mismo tiempo, aportan una estética elegante que realza la belleza de cualquier cocina.

De este modo, Haier sigue mostrando su capacidad para adaptar sus productos a las necesidades cambiantes de los usuarios y establecer así distancia cero con el consumidor. La compañía amplía continuamente su gama de productos y tiene capacidad para desarrollar productos “smartlife” únicos, mejorando significativamente su rendimiento y sobre todo las expectativas de los usuarios, así como su experiencia. Haier lee los cambios de tiempo y por ello y para preservar el planeta, sus productos contienen las clasificaciones energéticas más altas que significan mayores ahorros de energía para la economía familiar.

Acerca de Haier Haier es una multinacional china de electrónica de consumo y compañía de electrodomésticos con sede en Qingdao, Shandong. El grupo se centra en su compromiso de proponer productos de calidad e innovadores a los consumidores de más de 100 países en el mundo.

Haier dispone, además de su sede principal y de sus sedes regionales en París y Nueva York, de 66 oficinas de venta, 143.330 plantas de fabricación y 24 parques industriales con más de 70.000 empleados en el mundo.

Haier persigue la excelencia en materia de innovación a través de sus 5 centros de I+D+i y asegura que sus productos se adapten de forma local a los gustos y necesidades sus consumidores en los diferentes mercados.

Haier coloca la I+D+i en el corazón de su estrategia y es especialista en “technology-led research”, así como en la fabricación y la comercialización de una amplia gama de productos sostenibles, que en Europa incluyen frigoríficos, televisores, lavavajillas, lavadoras, equipamiento electrónico y soluciones energéticas.

Los ingresos globales de Haier en 2016 fueron de 36 mil millones de dólares con un beneficio de xxx millones de dólares. Haier Electronics Group Co., Ltd. (HKG: 1169), empresa subsidiaria del Grupo Haier, cotiza en la Bolsa de Hong Kong. Qingdao Haier Co. (SHA: 600690), también empresa subsidiaria de Haier, cotiza en la Bolsa de Shanghái.

Para más información MJ Vacas Roldán Consultora de comunicación#WebizPR + 34 616 07 82 04twitter.com/Maijo74linkedin.com/in/mariajosevacasroldan

Fuente Comunicae