El equipo de e-sports de From The Bench disputará el torneo internacional de Clash Royale

El reciente equipo de deportes electrónicos creado por la desarrolladora de videojuegos From The Bench se mete en la fase final de la Gamergy

Los e-sports están en auge en nuestro el país y From The Bench ha decidido meterse de lleno en este nuevo sector. El equipo de reciente creación ha conseguido clasificar directamente a uno de sus integrantes para disputar en Madrid la fase final, junto a otros 16 invitados por la organización y los que consigan pasar los clasificatorios presenciales del viernes.

La gran final del torneo 'Gamergy Masters' sobre el famoso juego de móvil Clash Royale se disputará el domingo, con todos los clasificados del sábado, y será retransmitida en directo desde los canales oficiales de la LVP. El FTB e-sports está esperanzado en alcanzar la última ronda, donde pelearán por los premios en metálico del torneo.

“La competición va a ser muy dura, ya que vienen a jugar muchos jugadores profesionales, pero intentaremos dar la sorpresa”, comenta Alex Olmos, capitán del equipo.

El sector de los deportes electrónicos Las grandes marcas y los patrocinadores no quieren dejar pasar la oportunidad de formar parte de esta industria que crece, año a año, en torno a un 40%. La consultora Newzoo contabilizó casi 390 millones de euros de facturación mundial en el mercado de e-sports en 2016 (5,3 millones de euros en España) y se prevé que la audiencia global alcance los 385 millones en 2017.

Acerca de From The Bench - www.fromthebenchgames.com From The Bench es una desarrolladora de videojuegos española especialista en el desarrollo de managers deportivos sociales en entorno multiplataforma: iOS, Android y Amazon. Además, tiene otros juegos de éxito como Top Stars Football, NBA General Manager, NBA Flip, con licencias oficiales de la NBA, Baseball General Manager con licencia de la MLBPA, además de otros 15 equipos de fútbol de todo el mundo. Sus juegos acumulan más de 60 millones de descargas en plataformas móviles por todo el mundo

Contacto David Cremades Tel.: 965397321 marketing@fromthebenchgames.com

