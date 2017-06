Etiquetas

Se difunden los 10 consejos básicos para disfrutar de un baño saludable y seguro este verano

La Fundació CET10 lanza la 3ª edición de la campaña de prevención #capnensofega

Conocer los 10 consejos primordiales para un baño seguro. Esta edición del #capnensofega llega a las escuelas y campus de verano de la FUNDACIÓN CET10

El 17 de junio al CEM BAC DE RODA tendrá lugar una jornada sobre prevención de accidentes en el agua para familias y niños con juegos y talleres pedagógicos a cargo del experto en Seguridad Acuática, Ramsés Martí

151 personas han muerto en estos meses del 2017 por ahogamiento en el Estado Español9 de estos ahogamientos son menores de edad, 4 de entre 0 y 3 años Son 4 amenos respecto de los casos registrados de enero a mayo del 2016

El 33,3% de las muertes registradas se producen en piscinas domésticas no vigiladas, el 22,2% en playas sin vigilancia

El ahogamiento en el agua constituye la segunda causa de muerte en menores de 14 años

Este año todos hemos quedado trastornados por la muerte de una niña de cuatro años en una piscina de Ripoll. Es una de las 151 muertes que, a fecha de 9 de junio del 2017, hay registradas por ahogamiento en España (9 de ellas en Cataluña).

De estas 151 muertes, 9 son menores de edad: 4 de entre 0 a 3 años, 2 de entre 4 a 6 años y 3 de entre 10 a 17 años. Representa un ligero descenso de 4 casos menos respecto a los registrados durante los primeros cinco meses del año 2016, un año en que en total murieron ahogados 19 menores al Estado Español, 6 de ellos en Cataluña.

El ahogamiento en el agua constituye la segunda causa de muerte accidental en niños y ninñas de entre 5 y 14 años. Pero estos accidentes son evitables en la mayoría de ocasiones, sobre todo en los niños más pequeños.

"La mayoría de ahogamientos en edades tempranas se deben al hecho que el niño ha entrado en un espacio acuático sin que nadie lo controlara o ha sufrido un ahogamiento sin haber sido visto. Según se puede extraer de los informes y estadísticas, los ahogamientos en niños podrían evitarse claramente si se incrementara la vigilancia y la eficacia por parte de los adultos responsables (padres, madres, cuidadores, monitores, ...)", asegura Ramsés Martí, asesor y consultor en Seguridad Acuática.

Con menos de 27 segundos un niño que no sabe nadar puede empezar a ahogarse. Con la intención de contribuir a incrementar la conciencia de peligro que existe alrededor de los niños cuando están en un medio acuático y ayudar a prevenir estos accidentes, el 17 de junio se celebrará a la piscina de CEM Bac de Roda, la III edición de la Campaña #Capnensofega con una jornada que contará con la participación de familias y niños para explicar y practicar entre todos como se debe actuar-

Este año la campaña #capnensofega organizada por la Fundación CET 10 también llegará a los casales y campus de verano de las escuelas donde se repartirá un decálogo con los 10 consejos de seguridad que hay que respetar tanto a la playa como la piscina para disfrutar del baño con salud y prevenir/evitar los ahogamientos.

"Aparte del decálogo con los 10 consejos que repartiremos a todas las familias y niños durante los campus y casales de verano, hemos preparado también una maleta pedagógica con juegos y talleres para enseñar a las familias y a los niños de manera lúdica y sencilla como prevenir accidentes al agua. Estos talleres también se trabajarán en los campus y casales de verano de la Fundación CET10 de la mano de los monitores y monitores de la Fundación CET 10", explica Ana Caso, responsable de Deporte y Ocio de la Fundación CET 10.

Vigilancia intensiva y formación El 33,3% de las muertes registradas en menores de 18 años este año 2017 se ha producido en piscinas domésticas no vigiladas y el 22,2% se han producido en playas no vigiladas. El 2016 de los 437 ahogamientos en España, 376 (86%) fueron en espacios NO vigilados. "Para prevenirlos hace falta que toda la población sea co-responsable de su propia seguridad, escoger espacios vigilados, obedecer las indicaciones de precaución y sobre todo evitar conductas de riesgo. La vigilancia intensiva de los más pequeños es la herramienta más efectiva para evitar estos accidentes. Un adulto responsable tiene que velar en todo momento por ellos. El consumo de alcohol, comer mucho, el exceso de calor puede influir en las capacidades de vigilancia. Tampoco podemos confiar en los flotadores, que sólo se pueden utilizar donde el niño toque fondo y siempre bajo la supervisión de un adulto responsable que sea junto al niño en todo momento. La vigilancia acuática necesita una dedicación exclusiva y no puede ser combinada con ninguna otra tarea", asegura Ramsés Martí.

El papel de socorrista es fundamental e imprescindible. Hay todavía muchas piscinas privadas sin vigilancia profesional. En estas, hay que extremar las precauciones: impedir la entrada de menores sin la vigilancia de un adulto responsable, valla perimetral efectiva, no dejar nunca objetos flotantes, efectuar el control y mantenimiento de la instalación de manera cuidadosa.

¿Qué ayudaría a evitar accidentes como el de la piscina de Ripoll? "Para evitar ahogamientos como el de la piscina de Ripoll, sería importante establecer un procedimiento estandarizado de seguridad para los monitores y socorristas y, también realizar una auditoría que detecte posibles puntos débiles en el control de los niños y niñas para así eliminarlos. Este procedimiento tiene que ser un documento "vivo" conocido por todo el equipo, aplicado por todos y abierto a mejoras continuas. Por otro lado, es importante respetar el ratio de seguridad y por lo tanto los monitores tienen que trabajar con grupos de número decreciente. Cuanto más pequeños son los niños, menos número de niños y niñas deben estar a cargo de un solo monitor. También hacen falta monitores que tengan una buena formación en este campo. Es necesario tener siempre a todos los niños y niñas de su grupo a la vista y no darles nunca la espalda. Lo ideal sería un monitor dentro del agua y otro fuera vigilando los dos a un mismo y único grupo. Esta persona no tiene que tener otra función que el control constante de los niños y niñas desde que entran hasta que salen del agua. Es importante establecer, según un procedimiento estandarizado de trabajo, la seguridad de los niños que será diferente según la actividad, edades y niveles de capacidad acuática”, asegura Ramsés Martí.

Información Práctica Viernes 16 de junio a las 11h CEM BAC DE RODA / Piscina.Jornada para la prensa con los expertos y niños y niñas Explicación exclusiva para la prensa de la campaña de la mano de los expertos y muestra de una clase práctica de salvamento y socorrismo con niños de P3-P5. Contaremos con la presencia de Ramsés Martí, asesor y consultor de seguridad acuática, y Ana Caso, responsable de Deporte y Ocio de la Fundación CET 10. También con el apoyo técnico de socorristas de la piscina exterior de BAC de RODA.

Sábado 17 de junio al CEM BAC DE RODA / Sala y Piscinas Jornada dedicada a la prevención con expertos para las familias y niños 10.30h - Consejos e ideas para evitar problemas al agua (charla teórica - participativa) a cargo por Ramsés Martí, experto en seguridad acuática 11h - Talleres y juegos educativos y participativos (relacionados con el que se ha explicado previamente porque familias y niños memoricen y repasen el que se ha explicado de una manera más amena) 11.30h - Clase práctica de salvamento y socorrismo a cargo de Ramsés Martí, experto en seguridad acuática, con el apoyo de técnicos socorristas de la instalación a la piscina del CEM BAC DE RODA 12h a 13h - Juegos a la piscina para toda la familia a cargo de los técnicos y sos acuáticos de la instalación à la piscina interior grande del CEM BAC DE RODA

Información evento 17 de junio 2017:http://p6trc.emv2.com/lp/ut01hnytpigo

Lugar: CEM BAC DE RODA - Rambla de Guipúzcoa, 25. Barcelona

Visita el BLOG de la Fundación CET10 con información del éxito de la II Edición de 2016!

Más información y confirmaciones por el 16/06 o el 17/06: Servicio de Prensa y Comunicación de la Fundación CET 10. Tel. 630 100 844 Silvia Díez

Vídeos Video 2ª edición del #capnensofega 2016

MediaKit

