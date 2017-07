Gafas de sol de madera: el éxito de los productos sostenibles

Etiquetas

La tendencia ecofriendly respetuosa con el medio ambiente llega al mundo de la moda haciendo que complementos como las gafas de sol de madera sean todo un éxito

Las gafas de sol de madera están revolucionando por ser un producto sostenible respetuoso con el medio ambiente. Son productos que se han puesto de moda porque están fabricados con madera noble procedentes de bosques sostenibles. Los bosques son el mejor recurso que existe para conseguir reducir el dióxido de carbono de la atmósfera y ayudar a revertir el serio problema que se sufre con el calentamiento global.

Los árboles son los encargados de equilibrar el ciclo de agua de la Tierra, aspecto fundamental para enfriar el clima que cada vez es más caliente y perjudicial.Un metro cuadrado de vegetación es capaz de producir todo el oxígeno que necesita una persona durante todo un año. Los bosques contribuyen a la absorción del CO2 en su fijación en los suelos y biomasa, así como fuera de la atmosfera, y por tanto consiguen estabilizar el clima ambiental. De hecho, se calcula que todos los bosques recogen más dióxido de carbono que el que se encuentra en la atmósfera.

The Woodman Co es una empresa de gafas de sol de madera de reciente creación nacida en Barcelona y constituida por una pareja joven emprendedora, responsable con el entorno y consciente de lo importante que es cuidarlo y protegerlo. The Woodman Co fabrica sus gafas siguiendo un proceso artesanal y empleando las mejores maderas nobles sostenibles, así como lentes polarizadas con la máxima protección UV400, consiguiendo un producto de primera calidad, de tendencia, y respetuoso con el medio ambiente.

El compromiso de esta marca española es la de plantar un árbol por cada producto vendido, con el objetivo de ayudar a repoblar los bosques y conseguir potenciar la naturaleza y medio ambiente. Además, The Woodman Co está asociada con WE FOREST, una organización basada en la reforestación.

Las gafas de sol elaboradas con madera de la marca The Woodman Co se pueden conseguir fácilmente desde su tienda online.

