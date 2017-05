Gerardo Pérez Sánchez presentará ‘Las tormentas interiores’, su nueva novela, el día 22 de mayo

Etiquetas

Redactor en el periódico canario ‘La Provincia’, Gerardo Pérez Sánchez combina su labor como crítico de cine con la literatura. Así, ha dado forma a ‘Las tormentas interiores’, una novela que habla acerca de cómo el destino (o las causalidades) cambia de forma inesperada la vida de cuatro personas

El lunes 22 de mayo a las 20:30h, tendrá lugar la presentación de Las tormentas interiores, la nueva y cuarta novela de Gerardo Pérez Sánchez. El Real Casino de Tenerife abrirá sus puertas para que los asistentes puedan compartir sus preguntas y opiniones sobre el libro, aunque no solo habrá espacio para charlar de literatura; también se tratarán aspectos relacionados con el cine, la otra gran afición del escritor tinerfeño. En el evento, además, participarán Juan Manuel Bethencourt, antiguo Director General de Comunicación del Gobierno de Canarias, y Eduardo García Rojas, actual director de la agencia Ideapress. Y, como broche final, todos aquellos que se acerquen a la presentación podrán disfrutar de una pequeña degustación.

Cuatro personas, desconocidas entre sí y provenientes de distintos puntos del país, coinciden por casualidad una tarde en el aeropuerto de Madrid. Dos de ellas, sin saberlo, comparten el mismo vuelo a Londres. Él, para participar en la grabación de un disco. Ella, para asistir a la boda de una hermana. Las otras dos también deben viajar en el mismo avión, en este caso, con destino a Roma. El primero, para acudir a una reunión de negocios. La segunda, decidida a cambiar de aires para dar un giro radical a su vida. Pero, a causa de una repentina tormenta, ambos vuelos han de ser cancelados, por lo que algunos pasajeros tendrán que pasar la noche en la propia terminal y otros en hoteles de la capital. Durante esas horas de angustiosa espera previas a reemprender sus respectivos viajes, tendrán la oportunidad de conocerse. Y, desde ese momento, sus vidas cambiarán para siempre.

Las tormentas interiores, que ya puede adquirirse a través de la propia Editorial Verbum, Casa del Libro y Amazon, tiene todos los elementos que se le puede pedir a una buena novela: personajes empáticos, una historia bien hilada y una estructura poco común. Es una lectura para disfrutar y dejarse llevar como sus protagonistas. Detrás de las historias de cada uno de ellos, hay reflexión, amor y vida. Sí, vida, pues trata temas reconocibles que mueven, que golpean en el estómago porque forman parte de la cotidianidad.

Aquí una entrevista realizada al autor.

Tu nueva novela, Las tormentas interiores, arranca cuando un temporal de lluvia y viento impide que los protagonistas cojan sus respectivos vuelos. ¿Cómo va a afectarles este hecho aparentemente fortuito? La tormenta meteorológica será el factor determinante que dará inicio a una serie de cambios en los personajes. Fue un recurso que utilicé para jugar con las verdaderas tormentas (las interiores de cada uno de los protagonistas de la historia) que quería plasmar. Es una especie de metáfora entre los problemas meteorológicos externos y los problemas personales e internos que cada uno debemos soportar.

Hay cuatro personajes en la novela. No se conocen y son de puntos dispares del territorio nacional, pero deben pasar una noche en el aeropuerto de Madrid Barajas por la cancelación de sus vuelos ante el mal tiempo. Terminan conociéndose y eso hace que sus vidas cambien.

Igual que a Victoria, una de las protagonistas, la película Come, reza, ama le inspira para dar un cambio a su vida, ¿ha habido algún film que, como buen amante del cine, te haya impulsado para a escribir esta historia? No hay una película en la que esté inspirada la novela, pero sí es cierto que el cine ha influido mucho en mi manera de contar las historias. Los conflictos a los que “someto” a mis personajes, la forma de describirlos, incluso la forma de resolverlos está muy conectada al cine que me gusta ver y al que me gustaría hacer. En mi anterior novela, La sonrisa Duchenne, cada uno de los capítulos comenzaba con una frase sacada de una película, a modo de introducción a lo que el lector se encontraría. Estoy convencido que sin el cine que he visto, yo escribiría de otra forma.

Los guiños cinematográficos con constantes. Por ejemplo, uno de los personajes, llamado Juan, reniega de su nombre y adopta otro sacado de un papel que interpretó Cary Grant en la gran pantalla. En concreto, en la película Encadenados.

El peso del tiempo, tu primera novela, se encuadra en la ciencia ficción. Háblanos un poco de ella. ¿Cómo surgió una idea tan compleja como la que propones? La ciencia ficción te deja mucho margen para ser creativo y fantasear. De todas formas, la ciencia ficción es un mero contexto o excusa que usé para contar una historia de amor. Juego con el futuro, con el espacio, con los viajes en el tiempo, con las vidas pasadas de los protagonistas, etc. Todo ello como vehículo para contar un romance entre los dos protagonistas. En el fondo, es una historia cargada de drama y de sentimiento.

Mezclo recursos que son científicos y que, pese a identificarse con el futuro, ya están comenzando a ser algo presente en nuestras vidas. El calentamiento global del planeta, la subida del nivel del mar con el peligro de inundación de algunas ciudades o los “escáners” oculares. Otros son más invenciones sin ningún rigor científico, como por ejemplo la posibilidad de leer la mente o de sacar del cerebro de las personas los recuerdos almacenados. Todo ello da una visión futurista y de ciencia ficció, pero al final queda la historia entre German y Elisabeth. Con eso es con lo que se queda el lector al final.

Con Las tormentas interiores, el número de novelas editadas asciende a cuatro. La primera se publicó en la colección Generación 21: Nuevos Novelistas Canarios, de la editorial Idea-Aguere, y las tres últimas llevan el sello de la editorial Verbum. ¿Cómo te sientes al contar con el respaldo de las editoriales? ¿Cómo llegaste hasta ellas? ¿Fue un camino difícil? Como he comentado antes, recibí varias negativas antes de que un editor decidió confiar en mi trabajo. En el caso de la editorial Idea-Aguere, tuve la suerte de que me dejasen participar en la colección Generación 21: Nuevos Novelistas Canarios, seguramente la iniciativa editorial más importante realizada en Canarias en los últimos tiempos. Con la editorial Verbum, pasó igual. Se toca en varias puertas; muchas se cierran, pero una se abre. Verbum me dio la oportunidad de conocer la Feria del Libro de Madrid o de Guadalajara en México. A ambas les estoy muy agradecido.

Aunque en diferentes géneros, tus novelas están construidas en torno a las relaciones personales y al amor. ¿Es un tema al que acudes conscientemente o solo es una casualidad nacida de la inspiración? Por ahora, lo abordo conscientemente. Las tramas amorosas están en la mayoría de las canciones, películas y novelas. Por algo será. Es evidente que interesa y engancha a mucha gente, aunque, si no quieres repetirte, debes ser original en los planteamientos y en la forma de abordar el tema. Eso es lo que intento: entretener y conmover.

Siguiendo con las casualidades, Las tormentas interiores invita a pensar en si las cosas suceden de forma eventual o si son obra del destino. ¿Has dicho alguna vez “esto tenía que pasar” o no crees en el destino? Mi parte racional no cree en el destino, mi parte artística sí. Dentro de mí conviven, de un lado, un ser de mente científica y académica, y, de otro, un ser más artístico, más libre en sus planteamientos y en la forma de expresarse. No siempre opinan lo mismo, como en este caso. Desde luego, para el mundo de la invención literaria, la idea del destino es una fuente casi inagotable de inspiración. Vale la pena abordarlo y dejarse llevar.

Ahora que Las tormentas interiores ya está en el mercado, ¿qué próximos proyectos te esperan? Quiero seguir escribiendo. Si todo va bien tendré para el próximo año una quinta novela. En este caso, un proyecto más centrado en la intriga, la acción y las contiendas políticas. Aunque, como en las anteriores, el lector se quedará con una (o varias) historia de amor.

Biografía: Gerardo Pérez Sánchez se doctoró en Derecho por la Universidad de La Laguna y, actualmente, ejerce como profesor de Derecho Constitucional. La pasión que siempre ha sentido por el cine le llevó hasta el periódico Diario de Avisos y, más tarde, a La Opinión de Tenerife y La Provincia, donde continúa su labor como crítico de cine. En el ámbito de la literatura, Las tormentas interiores suma cuatro al número de novelas que ha editado hasta el momento. Su ópera prima lleva el título de El peso del tiempo (2013) y se publicó en la colección G21: Nuevos Novelistas Canarios, considerada la plataforma de difusión más importante de la nueva narrativa en las Islas Canarias. Su segundo libro, El amor y otras vías de escape (2014), le permitió dar el salto a la distribución internacional a través de la Editorial Verbum. Su tercera novela, La sonrisa Duchenne, fue finalista del Premio Iberoamericano de Novela Verbum 2015.

