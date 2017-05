GroupM presenta Motion Content Group

Etiquetas

/COMUNICAE/

GroupM, cabecera de las agencias de medios de WPP en España, ha anunciado el lanzamiento de Motion Content GroupM (Motion), una nueva compañía internacional de gestión de derechos e inversión en contenidos para dar respuesta a la creciente necesidad del mercado de nuevo modelos de contenidos premium a través del marketplace de medios y entretenimiento

GroupM, cabecera de las agencias de medios de WPP en España, ha anunciado hoy el lanzamiento de Motion Content GroupM (Motion), una nueva compañía internacional de gestión de derechos e inversión en contenidos para dar respuesta a la creciente necesidad del mercado de nuevo modelos de contenidos premium a través del marketplace de medios y entretenimiento.

Motion Content Group invertirá y se asociará con el talento líder en todo el mundo, con productores y distribuidores, para financiar, desarrollar, producir y distribuir contenidos premium. También será la unidad responsable de diversificar y consolidar las inversiones en contenidos de GroupM, escalando las operaciones, como ventaja competitiva, y apoyándose en la experiencia de la red internacional de WPP a la que pertenece GroupM.

Motion Content Group también apoyará el foco estratégico actual de WPP y sus inversiones en contenidos, que ha realizado la compañía en los últimos meses: la adquisición de Imagine Entertainment (24, EMPIRE), The Weinstein Company (responsable de Django Unchained, The King’s Speech), Media Rights Capital (que está detrás de series como House of Cards, 22 Jump Street), MediaPro (productora de Midnight in Paris) y All Def Digital, Russell Simmons’ digital venture.

Al frente de Motion Content Group se sitúa como CEO Richard Foster, hasta ahora director de GroupM Entertainment.

La nueva compañía, cuya sedes centrales estarán en Londres y Los Ángeles, incorporará todo el trabajo realizado por GroupM Entertainment en el área de contenidos, que ha financiado y distribuido contenido premium en mercados de todo el mundo, a través de acuerdos y asociaciones con más de 20 productoras y compañías de distribución líderes en el mundo.

En el momento de hacerse pública la creación de Motion Content Group, Sir Martin Sorrell, CEO de WPP, comenta: “Con nuevas compañías de contenidos en el mercado como Netflix y Amazon y su rápido crecimiento, la competición por el contenido premium está creciendo en todo el mundo. Esa demanda respalda la inversión de WPP en la creación de Motion Content Group, para fortalecer nuestra creación de contenidos ajustados a las necesidades de los espectadores y para ayudar a los anunciantes a seguir llegando a los consumidores en un entorno de alta calidad”.

Kelly Clark, CEO de GroupM, añade: “Siempre hemos usado nuestra escala y alcance global para encontrar enfoques innovadores que fortalezcan el ecosistema de medios para los anunciantes y los medios. Motion es un mayor compromiso de GroupM para hacer mayores si cabe esos esfuerzos”.

En palabras de Richard Foster, CEO de Motion Content Group: “Nuestro objetivo es ayudar a crear y apoyar editorial y comercialmente contenido premium en beneficio de nuestros anunciantes y socios de contenido. Esto será posible gracias a nuestras continuas inversiones en la industria del contenido y al liderazgo de GroupM en nuevos modelos de desarrollo de contenidos comerciales y acuerdos con redes de medios, plataformas, talentos, productores y distribuidores”.

Al frente de esta unidad en España, se situará Marta Jiménez, Head of Content de GroupM, que visualiza una gran oportunidad y diferenciación competitiva para los clientes del Grupo: “Sin duda, la fuerza de WPP y el conocimiento del mercado a través del contenido, hace que la diversificación de producto para nuestras Agencias, sea clave en los planes estratégicos de nuestros clientes”.

En suma se trata de una unidad que, en palabras de Gerardo Mariñas, CEO de GroupM Spain, “Marca una nueva forma de entender los modelos de Comunicación para propiciar conexiones más eficaces y memorables entre marca y consumidor, y que sitúa al Entretenimiento en el centro del nuevo lenguaje de los Medios”.

Acerca de GroupM GroupM es la compañía matriz que gestiona las inversiones de medios de WPP. Única compañía del sector en obtener por cuarto año consecutivo el sello Top Employer.

Las agencias de medios de GroupM incluyen a Mindshare, MEC, Focus, MediaCom, Maxus, Mediterránea y m/Six, cada una de ellas con operaciones globales y posiciones líderes en el mercado.

Como líder en innovación de medios, el objetivo principal de GroupM es apoyar el desarrollo de productos de comunicación, así como ser garante del desempeño y la eficiencia de cada una de sus agencias, con el objetivo de mantener a sus clientes a la vanguardia de una industria que está en constante evolución. La actividad de GroupM abarca áreas de especialización como trading, inteligencia de medios y audiencias, creación de contenidos y acciones especiales, deportes, digital, finanzas, y procesos. Destacando el desarrollo de herramientas propietarias y otras capacidades críticas para el negocio apoyadas en la colaboración horizontal con las compañías pertenecientes a WPP. El foco de GroupM es entregar ventajas inigualables en el mercado para sus clientes, inversores y equipo de colaboradores. Destacando el desarrollo del identificador único de personas en Digital con (m)ID, la plataforma (m)Platform o LivePanel que aglutinan el conocimiento de audiencias, medios y consumo y comportamiento de las audiencias en su relación con las marcas.

Asimismo es el único grupo en desarrollar una política propia de Brand Safety y Viewability en Digital, lo que refuerza su posicionamiento de ‘GroupM, tu ventaja’.

Descubre más acerca de GroupM en www.groupm.com. Puedes seguirnos en @GroupM_Espana en Twitter GroupM en LinkedIn https://es.linkedin.com/company/groupm-spain

Contacto

Majé López

Directora de Comunicación de GroupM España

maje.lopez@groupm.com

T. 629 845 415

Fuente Comunicae