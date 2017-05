Hello Media Group, nueva agencia de estrategia de medios y publicidad de Aliseda Inmobiliaria

Etiquetas

Aliseda Inmobiliaria, uno de los servicers de referencia del mercado inmobiliario español, ha confiado como nueva agencia de medios en Hello Media Group, que gestionará a partir de ahora la publicidad de la compañía, así como la estrategia de medios tanto digitales como convencionales

La agencia pasará a ser la encargada de todas las líneas de publicidad on y off de Aliseda Inmobiliaria: campañas de medios, desde la creatividad hasta la planificación, compra y optimización de medios digitales y convencionales, así como de las actividades centradas en la mejora de la conversión y la venta, asesorando a la compañía en aspectos como CRO y Marketing Automation. Hello Media Group será igualmente responsable de todas las adaptaciones de piezas de campaña, y de los procesos de medición integrada de la eficacia global de las acciones mediante modelos de atribución a venta.

La adjudicación ha sido el resultado de un concurso, resultando elegida, finalmente, Hello Media Group.

Para Javier de Oro, director del área de activos inmobiliarios de Aliseda Inmobiliaria: “Hello Media Group ha sabido transmitir una filosofía de proactividad y enfoque al negocio que ha merecido nuestra confianza. Asimismo, han demostrado un fuerte compromiso con nuestros objetivos y una probada integración de todos los servicios de forma real y medible”.

En opinión de Yago Arbeloa, presidente de Hello Media Group: “Ganarnos la confianza de Aliseda Inmobiliaria en concurso nos motiva de una manera muy especial para trabajar y contribuir a sus objetivos de negocio”.

Sobre Hello Media Group Hello Media Group es un referente en el mercado y la agencia independiente de más rápido crecimiento en España. Hello Media Group tiene una fulgurante historia de éxito, que se refleja en un crecimiento en facturación que va desde los 310.000 € en 2013 a los 20.500.000 € previstos para el cierre del año 2016, lo que representa multiplicar por 70 las ventas en tan sólo 4 años. El objetivo de facturación previsto para este año 2017 es de 40.000.000 €, lo que implicará duplicar el cierre de 2016.

En la actualidad, Hello Media Group cuenta con una plantilla de 85 personas, especializadas en distintas disciplinas del Marketing y la Publicidad, lo que le permite ofrecer un abanico de servicios muy amplio en variedad y, a la vez, muy profundo en cuanto a especialización. Se espera que la compañía crezca hasta los 100 profesionales en el ejercicio 2017.

Sobre Aliseda Inmobiliaria Aliseda Inmobiliaria nace en enero de 2014 y actualmente cuenta con más de 55.000 activos inmobiliarios, de los cuales 34.000 están publicados en su web para su comercialización.

Después de que en 2014 la compañía superase ampliamente sus objetivos en la gestión de créditos y su récord con la venta de más de 8.600 inmuebles hasta llegar a los 1.500 millones de euros, Aliseda Inmobiliaria ha alcanzado la cifra de más 2.000 millones de € en ventas al cierre de 2015 situándose como uno de los referentes del sector.

Aliseda Inmobiliaria es experta en la gestión de activos y créditos inmobiliarios y su compromiso pasa por la prestación de un servicio de confianza y diferencial a sus clientes.

