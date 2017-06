Hengrui Corporation aumenta su producción y mejora su I+D en aplicaciones de la fibra de carbono

Etiquetas

/COMUNICAE/

La empresa china, cuya sede europea está en Barcelona, firma un acuerdo con la compañía alemana Fraunhofer ICT para lograr nuevos procesos y productos innovadores hechos en composites. Hengrui, líder en producción de piezas en fibra de carbono para el sector de la automoción en Asia, persigue el objetivo de mejorar el rendimiento de los vehículos a la vez que reducir las emisiones de CO2

La empresa china, Hengrui Corporation -cuya sede europea se halla en Barcelona- y la alemana, Fraunhofer ICT han firmado un acuerdo de colaboración para potenciar el desarrollo de componentes y procesos para la fabricación de materiales compuestos de alto rendimiento. Gracias a esta colaboración estratégica, ambas compañías juntarán esfuerzos centrándose en los aspectos técnicos de los procesos de investigación, testeo y producción de los componentes hechos con fibra de carbono. Con ello, se consigue el objetivo de mejorar sus aplicaciones más allá del sector de la automoción.

Con la firma del acuerdo por parte de Yongtao Gu, CEO de Hengrui Corporation; Jordi Arànega, vicepresidente de Hengrui Corporation; Frank Henning, subdirector de Fraunhofer ICT y Timo Hueber, subdirector del departamento de ingeniería de polímeros de Fraunhofer ICT; se inicia una fuerte alianza con el objetivo de mejorar el proceso de producción en masa de los componentes de fibra de carbono, para mejorar así el rendimiento de los vehículos y del sector automovilístico a la vez que se reducen la emisiones de CO2.

Según declaraciones del CEO de Hengrui, “Esperan construir una alianza sostenible y eficiente para lograr nuevos procesos y productos innovadores, gracias al I+D, consiguiendo así normalizar y optimizar con los máximos estándares de la industria." Con ello, Hengrui tiene el objetivo de convertirse en el proveedor de productos compuestos más influyente e innovador de Asia.

Actualmente, el I+D de los procesos de fabricación de materiales compuestos se centran en el sector automovilístico, el transporte ferroviario, la maquinaria industrial y la electrónica de consumo. Hengrui trabaja con un equipo de profesionales y técnicos multidisciplinar y multinacional, compuesto por los mejores talentos entre Europa y Asia.

Acerca de Fraunhofer ICT Fraunhofer es el instituto de investigación científica de aplicación más grande de Europa, es considerada como la máxima autoridad de la ciencia aplicada en el mundo. Más de 80 centros de investigación componen la Fraunhofer Society for the Advancement of Applied Research, con un total de 24.000 profesionales de I + D a nivel global. En un año, se han completado cerca de 10.000 proyectos de investigación y desarrollo para más de 3.000 clientes empresariales, con un gasto anual de más de 1.000 millones de euros.

Las investigaciones principales de Fraunhofer ICT dentro del campo de la ingeniería de polímeros se centran en el procesamiento de materiales thermoset y thermoplastic, en el que han conseguido grandes logros en HP-RTM, Wet Molding, Injection Molding, SMC y otras tecnologías de producción en masa.

A día de hoy, Hengrui es la empresa líder y referente en China en producción de componentes para el sector de la automoción hechas en composites, y prevé tener una escalabilidad importante en su crecimiento de los próximos años. Gracias a sus más de 12.000m2 de planta actual, la empresa marca la tendencia del sector en el mercado asiático.

Fuente Comunicae