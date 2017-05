Hilton Europe entrevistado en 'Radio ya'

Etiquetas

Hilton Europe realizó una entrevista en la emisora Radio Ya, en el programa de "Mundo Financiero" que trata temas de actualidad sobre economía y finanzas

En dicha entrevista a la empresa Hilton Europe, se habló sobre la entrada en circulación del nuevo billete de 50 euros y cómo influiría este cambio en los sistemas de detectores de billetes falsos. Además de tratar otros temas interesantes relacionados con el sector.

El entrevistador comenzó preguntando acerca de la importancia real que tienen los detectores de billetes falsos. Hilton, resaltando la experiencia de la marca en el mercado y la fiabilidad de sus detectores contestó: “Hilton Europe, es una empresa que inicia su andadura en 1998. Nuestros productos (Detectores de billetes falsos, contadoras o separadoras) están 100% testados para garantizar la autenticidad de los billetes. Contar con unos equipos profesionales de estas características ayuda al mediano y pequeño comercio a prevenir una posible estafa.”

El locutor continuó recordando las amplias dificultades que existían décadas atrás para identificar si un billete era falso o no como consecuencia de la amplia variedad de divisas existentes. Este proceso fue simplificado significativamente con la unificación de monedas y billetes en los países miembros de la Unión Europea de manera que, en la actualidad, se aplican los mismos procedimientos de detección de falsificaciones tanto en España, como en Alemania, como en el resto de los países de la zona euro.

En relación a esto, la empresa se mostraba de acuerdo con su interlocutor y añadía que: “Además, el Banco Central Europeo mejora los elementos de seguridad de los billetes cada cierto tiempo. Lo que hace es mejorar el papel, poner relieve en los bordes, modificar la marca de agua, la ventana con retrato, el número verde esmeralda… para que resulte mucho más dificultoso para los falsificadores el poner en circulación los billetes falsos.”

El entrevistador comentaba asombrado que, aún así, los billetes falsos continúan en circulación… Hilton puntualizaba, como experto en la materia, que los billetes que más se falsifican son los de 20 y 50 euros. Y, además, exponía: “Las empresas han hecho un esfuerzo desde hace años en prepararse y comprar equipos detectores de billetes falsos no sólo para no verse perjudicados por ellos en primera persona sino, además, para asegurarse de no ofrecer a un cliente final uno de estos billetes falsos que han podido colarse en sus cajas.”

El presentador realizó una pausa resaltando y preguntando el motivo de la falsificación de los billetes de 20 y 50€, concretamente. Hilton Europe, afirmaba: “Los billetes de 20 y 50€ son utilizados con más frecuencia que los de mayor denominación y, por ello, son más susceptibles de ser falsificados.” Además, añadía que con los detectores de billetes falsos todas las denominaciones pueden ser detectadas. Esto asegura la veracidad de los billetes que cualquier comercio pueda tener en su caja.

El locutor del programa preguntaba sobre el ciclo normal desde que el billete falsificado se ponía en circulación hasta que desaparecía. Hilton Europe contestaba que una vez que se detecta un billete falso, las entidades bancarias deben comunicar al Banco de España esta situación.

Para concluir Hilton, recalcó la importancia de contar con un detector de billetes para prevenir la entrada de efectivo falso. Además, invitó a los oyentes a entrar en la web de la empresa para ampliar la información sobre las pruebas realizadas en sus equipos, así como las actualizaciones implementadas en los mismos.

Fuente Comunicae