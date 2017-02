Hoswedaje celebra sus 10 años de vida con los mejores descuentos

Etiquetas

/COMUNICAE/

En febrero de 2007 nació Hoswedaje con el objetivo de ofrecer hosting profesional a precios competitivos teniendo siempre presente los más altos estándares de calidad y buscando la excelencia en los servicios que provee.

En 2011 adoptaron el uso de discos SSD, lo que unido a la persecución constante de la optimización de sus servidores y que su centro de datos se encuentra radicado en España, garantizan la más alta velocidad de las páginas web que han decidido alojarse con ellos.

Desde el principio, la base de clientes ha ido en aumento exponencial. En una conversación mantenida con el CEO de la empresa, Nacho Martín, nos pone en la pista de su éxito: “el trato personalizado y disponibilidad de cara a mis clientes así como la excelente relación calidad-precio que ofrecemos. Somos conscientes de la enorme competitividad en nuestro sector, durante estos años han caído y nacido muchas empresas; para seguir creciendo es fundamental dar lo mejor de nosotros mismos teniendo en el centro del negocio a nuestros clientes en todo momento”.

Y efectivamente cuentan con un teléfono, 911015757, para que el precio de las llamadas no sea un impedimento para hablar con ellos, un chat vía web, las redes sociales y tickets de soporte. Los clientes eligen la vía mediante la cual quieren ser escuchados y siempre atendidos por técnicos cualificados. Todo ello proporciona una experiencia profesional y satisfactoria para todos aquellos que deciden contar con sus servicios.

Un cliente explica su experiencia con la empresa: “Un día hablando con un amigo que como yo, tiene una tienda online, le comentaba lo frustrado que me encontraba con el proveedor donde tenía mi página web alojada, había llegado a ellos por un anuncio en televisión en el que hablaban de lo fácil que era todo y de sus bajos precios pero la calidad también lo era, este amigo mío por el contrario me contaba lo contento que estaba con una empresa llamada Hoswedaje. Me decidí a probar y desde el primer momento me conquistaron, por fin había alguien con quien poder contactar sin tener que dar rodeos y esperar infinitamente, me sentía escuchado, mis dudas fueron resueltas en el acto y mi página vuela”.

Para celebrar sus 10 años en Hoswedaje han decidido ofrecer sólo en el mes de febrero unos descuentos increíbles en sus planes de alojamiento web y servidores virtuales.

50% de descuento en alojamiento web* Se puede adquirir cualquiera de los planes de alojamiento web de Hoswedaje pagando sólo la mitad el primer año de contratación. Para disfrutar de este descuento sólo hay que añadir el código HOSTING10, en honor al décimo aniversario, durante el proceso de compra.

Hasta un 25% de descuento en Servidores Virtuales* Esta es la mejor ocasión para hacerse con un servidor virtual, se puede aprovechar la oportunidad y llevárselo por hasta un 25% el primer año.

Estos son los códigos promocionales según el periodo de contratación:

El 10% de descuento con la contratación de cualquier servidor virtual en la modalidad de pago mensual. Código: VIRTUAL10

El 20% de descuento con la contratación de cualquier servidor virtual en la modalidad de pago trimestral. Código: VIRTUAL20

El 25% de descuento y 2 meses de regalo con la contratación de cualquier servidor virtual en la modalidad de pago anual. Código: VIRTUAL25

*Promoción limitada a nuevas contrataciones con un periodo de validez de 1 año.

Celebrar el décimo aniversario de Hoswedaje.

Fuente Comunicae