Hozelock da a conocer sus nuevos productos en riego para el jardín, soluciones eficientes para el verano

El líder británico en productos de jardinería lanza la manguera extensible, el pulverizador ergonómico, el programador de riego inteligente y su nueva hidrolimpiadora a presión.

Coincidiendo con la temporada estival, donde los cuidados del jardín son más prioritarios, Hozelock, principal fabricante y distribuidor de productos de jardinería en el Reino Unido, y uno de los más importantes en Europa, presenta productos avanzados para asegurar un riego eficiente en el jardín.

Todos ellos ofrecen alta tecnología, practicidad y eficacia, porque están fabricados pensando en las necesidades de los usuarios actuales. Por ejemplo, es frecuente que muchas personas no lleguen a todos los rincones a la hora de regar las plantas y flores del jardín. Para solucionarlo, Hozelock da a conocer la manguera extensible SuperHoze, que, gracias a su dinámico diseño, permite extenderla hasta el triple de su longitud original y así llegar fácilmente a puntos alejados. Con ello, facilita el paso del agua, evita que las capas de la manguera se peguen y facilita el deslizamiento del recubrimiento exterior sobre la manguera.

La comodidad es necesaria a la hora del cuidado del jardín. Otra de las novedades en riego de Hozelock es el pulverizador KnapSack, totalmente ergonómico y adaptable a la espalda del usuario. Se presenta con un diseño único, con forma curvada que sigue la anatomía de la espalda y de los hombros. Y es de fácil uso, lavado y montaje. Confort y practicidad en solo producto.

La tecnología Hozelock da un paso más en los sistemas de riego. Ahora se puede controlar el riego desde el móvil, con Cloud Controller, el programador de riego Inteligente, que se adapta tanto al sistema operativo Apple como Android, y que conecta con la unidad de grifo remoto y concentrador de la firma. Entre sus características está la conexión inalámbrica (WIFI), capaz de transmitir la señal hasta 50 metros al grifo exterior, salvando diferentes obstáculos en el jardín; el router (hub), que debe permanecer en su hogar por razones de seguridad y facilidad de uso; y el programador exterior, que conserva la programación en la memoria.

Entre los productos de la nueva gama también encontramos las pistolas de riego de metal de alto rendimiento con sistema antigoteo, control de flujo y bloqueo del gatillo, Metal Guns; y la hidrolimpiadora, pequeña y versátil, con las funciones que se necesitan para limpiar sin esfuerzo el exterior de la casa, Pico Power.

Sobre Hozelock Nacida en 1959, Hozelock, perteneciente a Hozelock Group, es el primer fabricante y distribuidor de soluciones de jardinería del Reino Unido, y dispone de una completa gama de soluciones para las siguientes aplicaciones: riego de jardines, pulverizadores a presión para jardín, equipamiento para estanques y limpiadores de alta presión.

Actualmente, la oficina principal está ubicada en Birmingham (Reino Unido) y, en España, lleva 20 años, ocupa una buena posición como producto de calidad entre sus clientes. La empresa no vende directamente a los usuarios finales, sino a los centros de distribución: ferreterías, centros de jardinería o centros de bricolaje.

Como ganadores de un premio Queens Award a la exportación, prestan mucha atención a la exportación de sus productos y servicios a más de 60 países. En 2009, Hozelock fue galardonada con el premio del Institute of Mechanical Engineers: Manufacturing Excellence Award (MX) for Logistics and Resource Efficiency, que avala su trayectoria, habiendo ganado, en 2008, el premio MX Award for Customer Focus y, en 2007, el premio MX Award for Change Management.

