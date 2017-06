El IDAE recomienda instalar ventanas de aluminio para combatir el calor

Etiquetas

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) recomienda instalar ventanas de aluminio para combatir las altas temperaturas que se están registrando en algunas comunidades autónomas del país. Recuerdan que muchos hogares no están correctamente aislados y que, en consecuencia, se desperdicia parte de la energía del aire acondicionado

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) recuerda que muchas viviendas no cuentan con unas ventanas convenientemente aisladas para combatir el calor evitando que se escape el frío del aire acondicionado. Algo que se frenaría con los modelos de ventanas que fabrican empresas como Reina García. Sus responsables recuerdan que “las ventanas son la parte más vulnerable del hogar, donde se registran más pérdidas energéticas”. Por eso, para evitar fugas térmicas, recomiendan instalar ventanas de aluminio con doble acristalamiento. Además, se pueden instalar distintos vidrios de baja transmisión térmica y bajo factor solar o ventanas con rotura del puente térmico. Además, se pueden colocar láminas solares en las ventanas ya que reflejan la luz y el calor que entra por ellas. Estos accesorios logran reducir el calor hasta en un 82%. Desde la misma empresa recuerdan al consumidor que ”un buen aislamiento permite reducir en un 30% la factura de la luz”. Una meta en la que insisten también organismos como el IDAE. Por supuesto, esto no quiere decir que se pueda abusar del aire acondicionado usándolo de forma poco racional. Lo recomendable es mantener una temperatura constante de aproximadamente 26º C. De hecho, por cada grado de frío que se aumente en el aparato de climatización, el gasto energético se dispara entre un 6 y un 8%.

Además de las ventanas que pueden instalar las empresas dedicadas a la fabricación de elementos de carpintería metálica como Reina García, hay que prestar atención al aislamiento de los techos y paredes de la vivienda. Dos de las principales opciones son las pinturas que desvían el calor y las fachadas ventiladas. Todo de cara a reducir el gasto eléctrico de la factura mensual.

Los profesionales del sector de la carpintería de aluminio metálica insisten en que, para combatir el calor, es importante también separar los espacios. El aluminio es también una gran alternativa para los accesos a las estancias en el interior de las viviendas ya que ayuda a aislar las zonas más calientes.

En cuanto a la iluminación, el IDAE apunta que las luces LED son la mejor opción para reducir el calor. No en vano, las clásicas bombillas incandescentes convierten en calor el 90% de la energía que consumen.

