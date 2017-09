IED Madrid presenta su oferta de actividades extraescolares de diseño para adolescentes

Etiquetas

Cada vez es más frecuentes que las nuevas generaciones de adolescentes busquen actividades extraescolares creativas, una ocupación muy positiva que puede además convertirse en una fuente de gratificación, canalización de la energía y motivación importante en sus vidas. Igualmente, las actividades extraescolares son una potente herramienta de socialización donde conocer otros jóvenes con los mismos gustos y aptitudes. Los Winter Junior Courses de IED Madrid son cursos pensados para jóvenes de 14 a 18 años que sientan curiosidad o interés por diferentes campos del diseño como puede ser la moda, la fotografía y el vídeo, la animación, el diseño de apps o videojuegos, o la programación creativa.

El IED Madrides una prestigiosa institución educativa de origen italiano que lleva más de 20 años en Madrid ofreciendo una amplia oferta de cursos sobre todo tipo de diseño (másters, grados, cursos de un año…). Sus Junior Courses acercan a los adolescentes al mundo del diseño audiovisual, de moda o de objetos durante año escolar para ver más de cerca cómo sería desarrollar su vocación en un futuro, o simplemente dar rienda suelta a su imaginación y hacer una interesante y divertida actividad extra-escolar. Además algunos de los cursos son en inglés, lo que ayudará a mejorar el nivel de este idioma de una forma amena y divertida.

En el campo de la moda, hay un curso de estilismo y otro de diseño de moda. En lo relativo a interiorismo y diseño de producto, además de un curso de decoración, ofrecen otro de diseño 3D y corte láser donde los alumnos aprenderán a crear y maquetar objetos diseñados por ellos mismos, crear prototipos y productos finales. Si el interés va hacia lo audiovisual, los Winter Junior Courses ofrecen un curso de fotografía, vídeo y diseño gráfico, otro de ilustración, animación y videojuegos, y por último un curso sobre programación creativa, internet de las cosas y diseño de Apps.

Para poder compaginarlo con el instituto, todos los Winter Junior Courses están divididos en tres módulos (de octubre a diciembre, de enero a marzo, de marzo a junio). Son independientes, y se puede ir a uno, dos o los tres módulos de cada curso. Las clases son siempre los jueves de 18 a 20h en la sede de IED Madrid, y comienzan el próximo 5 de octubre.

El IED Madrid es Centro Privado de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño que pertenece al Grupo IED, un network internacional de educación en Diseño y Management que nace en Italia en 1966 y hoy cuenta con once sedes repartidas entre Italia, España y Brasil. El IED Madrid comienza su actividad en 1994: en estos 20 años de existencia de IED Madrid se traducen en una amplia oferta formativa con un modelo académico innovador, único y reconocible capaz de adaptarse a las necesidades de una sociedad en constante evolución, que ha derivado en un gran número de alumnos premiados en concursos nacionales e internacionales de prestigio, desfilando en las mejores pasarelas y con proyectos reales realizados en estrecha colaboración con empresas del sector. Además de los Winter Junior Courses, destinados a jóvenes entre 14 y 18 años, el IED Madrid ofrece Grados en Diseño, Ciclos Formativos de Grado Superior, Títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, Diplomas IED, Cursos de un Año, Másteres, Másteres Intensivos, Masters of Design and Innovation, Cursos de Especialización, y diversos cursos de Verano tanto para adultos como para jóvenes y niños, siempre en torno al diseño.

