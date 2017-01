Etiquetas

Organizado por Working Comunicación, se celebrará los próximos días 25 y 26 de enero de 2017 en el Palacio de Congresos 'Luis Adaro', en Gijón.

Destacar de esta III Edición el incremento y diversificación de contenidos y ponentes participantes.

De las novedades de esta III edición destacan los nuevos contenidos enfocados al ámbito empresarial como son:

Las SOCIMI como vehículo de inversión en el mercado inmobiliario.

Inversores privados y startups.

Cómo maximizar el precio de una empresa y prepararla para su venta.

Ventajas y oportunidades de inversión en empresas en crisis.

Casos de éxito en fusión y adquisición de empresas…

Feelcapital estará un año más en Investment & Markets y su ponencia versará sobre los robots financieros y su protagonismo en el mundo de la inversión.

Vitruvio SOCIMI Real Estate, participa por primera vez en Investment & Markets y su ponencia informará sobre las ventajas y desventajas de la inversión inmobiliaria a través del nuevo vehículo SOCIMI.

El inversor Inquieto el portal de información financiera participará un año más en esta cita del Foro y la temática de su ponencia versará sobre la importancia de la planificación financiera, fiscal y hereditaria.

ETX Capital España realizará la tarde del miércoles 25 un espacio monográfico dedicado a la inversión en bolsa. Se analizarán los mercados mas interesantes para 2017 y también se realizará un análisis y debate sobre el mercado en vivo con el especial Club de Trading en directo.

Vaciero Corporate, participa por segundo año consecutivo en este Foro realizando un informe sobre el mercado de inversión inmobiliario en 2016 y la perspectivas para 2017.

CEEI Asturias, participa por primera vez en este Foro y su conferencia versará sobre los inversores privados y las Startups.

Garrigues centrará su ponencia en el régimen fiscal aplicable a determinadas formas de inversión como las SOCIMI, las Sociedades de Capital Riesgo…

Inin venture capital & restructuring nos hablará sobre como maximizar una empresa para su venta y como caso de éxito mostrará Campoastur, Fusión Cooperativas Agroalimentarias Asturias. También nos hablará sobre las ventajas y oportunidades de inversión en empresas en crisis y como caso de éxito la firma Proinserga S.A.

One to One Corporate Fiannce Group centrará su intervención en la Operativa distress y mostrará casos de éxito de operaciones con empresas en crisis.

Renta 4 Banco será la firma que clausurará la III edición de este Foro con una ponencia sobre ideas de inversión para 2017 y perspectivas económicas.

Investment & Markets 2017 afronta esta III edición con el objetivo de crecer y consolidarse como el evento de referencia en el Principado de Asturias en inversión y mercados financieros.

Una año más Gijón acoge este Foro y punto de encuentro en Asturias entre inversores, empresas y entidades gestoras de productos financieros. Igualmente es cita obligada para aquellos pequeños ahorradores y accionistas que invierten su dinero directamente o bien a través de fondos de inversión, empresas especializadas en gestión de patrimonios y productos de inversión o en entidades financieras.

Una ocasión única en Asturias para conocer directamente de la mano de expertos y profesionales de primer nivel del sector las actuales perspectivas de los mercados financieros y productos de inversión para 2017.

Investment & Markets 2017 es un evento monográfico donde adquirir y ampliar conocimientos sobre aspectos como son la importancia de contar con un buen asesoramiento financiero, operativa bursátil, cómo preservar el ahorro en los nuevos tiempos, nuevas tendencias en inversión empresarial, capital riesgo, situación y expectativas de los mercados, fondos de inversión…

Información e inscripcionesinfo@working-comunicacion.com

T. 984 285 651WEB INVESTMENThttp://www.expo-negocio.es/ForoInversion/index.html

