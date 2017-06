Grupo Ibertransit presenta novedades en las ferias internacionales de SIL y en Transport Logistic de Munich

Etiquetas

/COMUNICAE/

Grupo Ibertransit sigue creciendo en la calidad y competitividad de sus servicios globales, y como no puede ser de otro modo, con su intensa actividad corporativa. Esta vez, asistiendo a la cita de las dos principales ferias internacionales del transporte y la logística, primeramente en Transport Logistic Munich, para reencontrarse unos días más tarde con sus clientes nacionales en SIL Barcelona

Una apretada agenda de contactos y la presentación de grandes novedades han marcado la dinámica de ambos certámenes "Asistir a Transport Logistic Munich nos ha permitido celebrar numerosas reuniones de trabajo con clientes y proveedores internacionales, con el objetivo de abrir nuevas líneas que satisfagan aún más les necesidades de transporte y logística de nuestros clientes", cuenta Xavier Saldes, Director de Grupo Ibertransit, "por otra parte, Pymes y multinacionales de todos los sectores han mostrado mucho interés por la singularidad de los servicios que ofrece Grupo Ibertransit y también por la fiabilidad contrastada de todos nuestros servicios".

SIL Barcelona, para Grupo Ibertransit ha sido un buen modo de mostrarse a sus clientes nacionales y estrechar los compromisos y contratos. Ambas ferias han servido para presentar sus servicios de envíos regulares a todo Europa “we make it esay”, en los que Grupo Ibertransit se presentan como uno de los pocos operadores que admiten además de la carga completa y la carga paletizada, los envíos de embalajes no convencionales, como pueden ser paquetes, rollos, cajas asimétricas y formatos no estándar. De este modo, Grupo Ibertransit sigue poniendo cada día más fáciles las cosas a sus clientes.

Su presencia en Transport Logistic de Munich y en el SIL Barcelona han servido para anunciar también la incorporación de la nueva línea de transporte regular hacia Italia a su catálogo de servicios de grupaje con Europa. Con esta incorporación serán ya cuatro los países de Grupo Ibertransit enlaza diariamente a lo largo del año: Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, con unos tiempos de tránsito que van desde las 24 horas a Alemania o Francia hasta un máximo de 48 horas a Reino Unido.

Grupo Ibertransit tiene motivos para hacernos sonreír Como ya nos viene teniendo acostumbrados Grupo Ibertransit, su presencia en ambos certámenes ha venido acompañada de una campaña de comunicación que invita a sonreír. No es para menos, ya que si se envían mercancías a Europa, se comprobará que la capacidad de respuesta de Grupo Ibertransit es diferente en todos los aspectos, trato, atención, puntualidad, eficiencia, precio… y con diferencia. ¿Más motivos para sonreír?. Si se exporta a Europa, solo hay que llamarlos y darán muy buenos motivos desde el primer momento.

Fuente Comunicae