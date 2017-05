Impulsar tu negocio en el mundo online con email marketing

Etiquetas

Hacerse un hueco en Internet no siempre es fácil. Es necesario captar nuevos clientes de manera continua e intentar que los que ya están, no se vayan. Para ue los clientes lleguen y se queden es fundamental una buena comunicación con los mismos. Información, campañas y herramientas como, por ejemplo, email marketing.

El email marketing es una forma económica de hacer marketing y de comunicarse con los clientes. No es una práctica que necesite una gran inversión como puede ser, por ejemplo, la publicidad física en buzones, la cartelera o la publicidad en medios de comunicación. Además, al contrario que otras acciones de marketing, el mailing es una acción ecológica que permite enviar millones de correos electrónicos sin utilizar soporte físico y sin, como muchas empresas, desperdiciar grandes cantidades de papel.

Llegarás a los clientes de forma rápida. Los correos electrónicos llegarán al destinatario en cuanto los envíes, sin intermediarios. No habrá que esperar empresas de transporte, correos o cualquier otro intermediario. La inmediatez es una gran ventaja que te permitirá informar de promociones, de información sobre días completos, de ofertas flash.

No sólo podrás llegar a todos tus clientes de forma rápida sino que también es muy sencillo de medir. Las principales plataformas y herramientas de mail marketing permiten que tengas control de los correos electrónicos que mides y te permiten controlar varias variables y podremos consultar si nos han leído, cuándo, cómo, desde qué dispositivo. Todo ello nos ayudará a tomar decisiones o a cambiar lo que creamos y veamos que no ha funcionado.

Todo son ventajas cuando se trata de mail marketing. No se trata de enviar a diestro y siniestro correos electrónicos a todos nuestros contactos sino de crear campañas de forma ordenada, estudiar sus resultados, analizar todos los detalles que estén disponibles. Y trazar una ruta de marketing en función de estos resultados. Podrás captar correos electrónicos en los registros de usuario en tu tienda, a través de las redes sociales… Son muchas las opciones pero nunca comprando bases de datos, una práctica que está penada y que, además, resulta poco útil. No quieres llegar a personas a las que no les interesará en absoluto tu producto.

Si crees que no sabes cómo gestionar este tipo de campañas, nunca has escuchado hablar de esta técnica de marketing y no entiendes más allá de los folletos en los buzones, hay solución. No hace falta ser un experto informático para utilizar determinadas herramientas, hay tutoriales en la web o formas de entenderlo pero si nada de eso te sirve y quieres dedicarle más tiempo a entender el servicio de email marketing, utilizarlo y ver que funciona, hay expertos dedicados exclusivamente a ellos. Si crees que es demasiado complicado, necesitas consejo o no sabes cómo empezar, existen empresas como AcreliaNews que cuentan con formación online y gratuita sobre email marketing para que puedas hacerlo tú mismo y te guíen en este camino. Si no te basta con aprender, no quieres aprender o prefieres que sea otra persona la que organice este servicio de email marketing, las mismas empresas se encargan de ello.