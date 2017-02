Inauguración de NOTA79 CLUB este sábado 11 de febrero en Barcelona

Etiquetas

Nace un nuevo espacio de música, baile, copas y buen ambiente en Sant Gervasi Los viernes y sábados a partir de las 23.30 horas la sala de conciertos se transforma en el NOTA CLUB, un punto de encuentro de todos los que nos gusta la música en mayúsculas. http://www.nota79.cat/clubbing/

Disfrutar del mejor ambiente al ritmo de la música disco y soul de los años 70-80 Qué mejor plan que bailar con James Brown .Ray Charles, Jacksons Five, Stewie Wonder, Aretha Franklin o Chic. También sonarán los Clásicos: Madonna, The Police, Prince o David Bowie, entre otros muchos artistas de fama mundial que harán vibrar a todo el mundo con sus singles, disfrutar entre amigos y revivir aquellos dulces momentos de la música contemporánea.

Todo ello acompañado de los mejores cócteles diseñados expresamente para la ocasión.

No se puede dejar de ir a la inauguración este sábado día 11 de febrero en la c/ Vallirana, 79 de Barcelona.

La oferta lúdica se cierra con una carta de cocktails refinada y original diseñada en exclusiva por Carles Bonnini con una selección de las mejores copas Premium.

Entrada gratuita. Sant Gervasi baila. Calle Vallirana, 79 (entre Plaza Molina y Plaza Lesseps)

Carrer Vallirana,79 ( entre Plaça Molina i Plaça Lesseps)

Más información en la página web y perfiles de redes sociales de NOTA 79:www.nota79.cat Facebook: Nota79 Twitter: @Nota79bcn Instagram: nota79bcn

Sobre Nota79 El Nota79 está situado en la calle Vallirana número 79, entre plaza Lesseps y plaza Molina en el centro del barrio del Farró. Ven a probar nuestros cócteles y disfrutar de una velada única. Repetirás!

Y ya sabes, si quieres conocer este nuevo espacio de música, baile, copas y buen ambiente en Sant Gervasi, muy cerca de Balmes-Plaza Molina-Via Augusta, te puedes pasar con tus amigos este sábado día 11 a la inauguración con entrada gratis para todos!!!

De la campaña de reparto de publicidad y carteles se ha ocupado la empresa de servicios publicitarios OPEN Barcelona

