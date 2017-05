Incentro, galardonado como Partner del año 2016 a nivel internacional por Alfresco

Etiquetas

Este reconocimiento de carácter internacional fue entregado en la convención de la compañía en Chicago (Estados Unidos)

Incentro ha sido galardonado como EMEA Partner del año 2016 por Alfresco, uno de los proveedores de gestor documental más prestigiosos del mundo, por ser la mejor empresa del año en la comercialización e implementación del software de la compañía.

Este premio, que fue entregado en el mes de marzo en la convención de la compañía en Chicago (Estados Unidos), viene a reconocer la trayectoria de Incentro en el uso de las herramientas de gestión de contenidos y gestión de procesos, ECM y BPM, de Alfresco.

En este sentido, la multinacional ha reconocido el elevado nivel de especialización y experiencia de Incentro debido a la certificación en Alfresco de buena parte de los empleados de la compañía.

El Manager de Incentro, Raúl Goicoechea Rasillo, ha señalado que este galardón supone “un reconocimiento a la alianza establecida por Incentro con esa multinacional”, que ha ayudado a la compañía a “consolidar su liderazgo en el desarrollo de soluciones tecnológicas a medida de clientes de todo el mundo”.

Asimismo, ha destacado que el premio responde a su lema “Happy Incentronauts provide excellent results o, lo que es lo mismo, incentronautas felices obtienen excelentes resultados”. Por su parte, Heike Rook, Responsable de Alianzas y Partners de Alfresco en los Países Bajos y Nórdicos ha destacado “el volumen de ventas, las implementaciones y el gran soporte proporcionado a los clientes de Alfresco en el 2016”, lo que les ha convertido en “merecedores de este premio”.

Incentro Incentro, multinacional de origen holandés, presente en 4 países, entre ellos España, ha sido recientemente galardonada con el título Great Place to Work en los Países Bajos, obteniendo la primera posición. Además ha sido reconocida como Best Place to Work en España. En la actualidad cuenta con más de 300 profesionales del sector IT, especializados en Gestión Documental, CMS, Desarrollo Web y Soluciones Empresariales que aportan diariamente soluciones tecnológicas alcanzando los objetivos de sus clientes de forma eficiente e innovadora.

Alfresco Alfresco, con presencia en más de 180 países, es una aplicación de software con carácter open source destinada a la gestión documental, automatización de procesos de negocio, gestión de expedientes, colaboración de equipos de trabajo, publicación de contenidos web o gestión de la seguridad de documentos compartidos y la gestión de contenidos móviles, entre otros.

