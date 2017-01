Kid Ink en Barcelona (European Tour), única fecha en España

Etiquetas

Parece que una vez más, Barcelona es la ciudad escogida por KID INK, uno de los artistas que más auge ha tenido estos últimos años, para comenzar su gira europea este próximo 8 de marzo. El tour en cuestión comenzará en la sala Razzmatazz de Barcelona y se alargará durante casi dos meses en los que el rapero visitará nada más y nada menos que 18 países con cerca de 40 shows programados. En comparación con las programaciones que acostumbramos a ver de muchos artistas norteamericanos por el viejo continente, este abanico de fechas supone un voto de confianza del de Alumni que se espera le sea devuelto con una buena acogida.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketea, Ticketmaster, Live Storm, así como tiendas Carrefour, Fnac o Halcón Viajes, y su precio oscila entre los 20 a los 45 euros. La apertura de puertas al recinto se realizará a las 19:30h y la aparición de Kid Ink está prevista para las 21:45h.

A los mandos como productor desde los 16 años, Kid Ink aprovechó desde bien joven su capacidad creativa para perfeccionar su estilo personal como productor. Entre sus numerosas colaboraciones encontramos a artistas como Sean 'Diddy' Combs, Sean Kingston, Nipsey Hu$$le, entre otros. Su amplia experiencia en el estudio, ha sido la base para los cimientos que sostienen al Kid Ink versátil y vibrante que conocemos hoy. En 2012 veía la luz su primer álbum de edición independiente, 'Up & Away', que presentaba con el tema 'Time Of Your Life'. Su primera incursión en la escena le llevaba a la portada de XXL Magazine como parte de los 'Freshman Class', mientras su álbum ocupaba el Top 5 en la lista de Álbumes de Hip Hop en iTunes, antes incluso de su lanzamiento. La canción vendía más de 500.000 copias y ocupaba el #20 del Billboard Top 200. Con esas cifras, llegó su firma con el sello Tha Alumini Group/88 Classic/RCA Records en 2013, dando lugar al EP Almost Home. Poco después vería la luz su primer trabajo completo bajo el mismo sello, My Own Lane. 'Show Me' [featuring Chris Brown] fue su carta de presentación. Además de contar con numerosas colaboraciones, como French Montana, A$AP Ferg, MGK, Elle Varner, Meek Mill and Wale, y los productores DJ Mustard, Danja, The Runners, DZL y más, Kid Ink sigue brillando canción a canción, hábil y flamante, como en sus inicios como productor.¡Get ready, porque este será uno de esos hot shows para la vuelta del verano...!

