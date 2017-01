Lunes 30 de Enero - Proyecto Internacioanl por la Paz "INNER PEACE DAY - MADRID" con miles de estudiantes

Etiquetas

Proyecto Internacional ‘INNER PEACE DAY – MADRID’

Celebrando el 30 de Enero de 2017 ‘Día Escolar de la No Violencia y la Paz (DENIP)’

La asociación Inner Peace, en colaboración con CoolCheck y la ONG Meditate to Regenerate, tienen el placer de anunciar la celebración del ‘INNER PEACE DAY - MADRID’ (ver el vídeo), donde se organizarán Talleres, Conferencias y Eventos interculturales por la Paz. 25 centros educativos de la capital con casi 10.000 niños y jóvenes se unirán el 30 de Enero (DENIP) para ¡mandar un gran mensaje de Paz y Solidaridad a los niños del Mundo!

El ‘INNER PEACE DAY - MADRID’ ha sido presentado al CNIIE (Ministerio de Educación), tal y como está publicado en educalab.es (Blog Oficial del CNIIE). El proyecto ha tenido tantas adhesiones, que en algunos centros se ha tenido que aplazar su programación.

Tras el éxito de ‘INNER PEACE DAY – BRUSELAS’ el pasado mes de mayo, como respuesta pacífica a los atentados, donde participaron 22 Centros Educativos y 3.000 estudiantes, ahora es el momento de Madrid: el 30 de Enero de 2017 ‘Día Escolar de la No Violencia y la Paz (DENIP)’.

En este día dedicado a los valores universales por la paz, se ofrecerá a los estudiantes una inmersión artística multicultural combinada con simples pero efectivos ejercicios de meditación, como los que proyectamos en la Torre Eiffel durante el COP21 (ver el vídeo). El objetivo es que cada uno pueda experimentar un estado de silencio de la mente como puerta de acceso a la paz interior, con técnicas adecuadas a cada franja de edad. Una sociedad formada por individuos dotados de esta conciencia, será automáticamente una sociedad donde la paz individual se convertirá en colectiva. Parafraseando a Mahatma Gandhi: ‘Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo!’

Para estudiar cómo extender la paz interior en las aulas se realizará un diagnóstico inicial con la colaboración de un grupo de investigación. La información recogida nos permitirá diseñar un programa personalizado para aquellos centros que lo soliciten. Es decir, un plan de formación que permita promover espacios educativos con paz interior.

Los estudiantes que participarán en el ‘INNER PEACE DAY - MADRID’ se convertirán en embajadores de Paz y Solidaridad! Recogeremos sus mensajes para otros jóvenes que asistirán a los sucesivos eventos en BERLÍN (con el soporte de la UNESCO), en ROMA (con los estudiantes afectados por los últimos terremotos, reunidos en el Parlamento Italiano), y en JERUSALÉN (con los jóvenes de zonas en conflicto donde actúa la ONG Meditate to Regenerate).

La celebración del ‘INNER PEACE DAY - MADRID’ ha cruzado fronteras, y no sólo hay incorporaciones de centros en otras provincias (3.500 alumnos más) sino también en las escuelas Cervantes en Roma, Sao Paolo y Londres. Visto la internacionalidad del evento se realizarán conexiones en directo con estas escuelas españolas en el extranjero!

Como gran final del ‘INNER PEACE DAY - MADRID’ se realizará una gran Conferencia-Concierto por la Paz en el prestigioso ‘Anfiteatro Ramón y Cajal’ de la Facultad de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid el 30 de Enero a las 18:30h.

En la Conferencia-Concierto por la Paz, un equipo de médicos y catedráticos de medicina de reputación internacional nos conducirán en un viaje científico, mostrando no sólo las evidencias científicas más avanzadas sobre los beneficios de la meditación, sino también métodos prácticos para experimentarlo y verificarlo por uno mismo. La introducción del evento será realizada por el eméritoCatedrático (UCM) Dr. Francisco J. Rubia Vila, escritor de ‘El cerebro espiritual‘.

ELSEVIER, la reconocida editorial del ámbito médico-científico, se ha sumado a la difusión del evento con miles de estudiantes de Ciencias de la Salud en ‘Generación Elsevier‘.

El Concierto por la Paz de Músicas del Mundo y danza será realizado por el grupo internacional de jóvenes talentos ‘Nirmalights‘, uno de los principales representantes interculturales en la última ‘Expo Milán’. Dicho grupo contará con la presencia de jóvenes de España y del resto del mundo (EU, Rusia, Malasia, US, Nueva Zelanda!).

El proyecto ‘INNER PEACE DAY’ha beneficiado a millones de jóvenes y niños en todo el mundo. Nuestra asociación es sin ánimo de lucro y todos los eventos propuestos son totalmente gratuitos. Toda la información del proyecto y de las ONGs participantes, en nuestro folleto y en:

Web oficial: www.innerpeaceday.org/es/madridFacebook: www.facebook.com/innerpeaceday

Contacto: Tel. 670 811 171 (Humberto) Tel. 687 750 471 (Joan) Email: pazinterior@innerpeaceday.org

Referencias:UNESCO, St. George’s School – Roma, International Eridan School de Montpellier

Inner Peace y los Medios:TGR Liguria (Rai News), La Repubblica, Storie Vere (Rai1), Tg2 (Rai2)

Vídeos INNER PEACE MADRID

MediaKit

