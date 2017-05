La 4th International HR Conference Barcelona convierte a la ciudad en referente en Recursos Humanos

Etiquetas

El evento tendrá lugar el próximo 6 de octubre en el Auditorio de Telefónica en Barcelona y contará con 11 ponentes de primer nivel de Estados Unidos, Asia y Europa. Future of Work, Future of Recruitment and Digital Natives serán las tres grandes áreas que analizarán un entorno laboral que ''está viviendo una auténtica revolución''

Barcelona acogerá el próximo viernes 6 de octubre la 4th International HR Conference Barcelona, un evento que tiene como objetivo convertir a la ciudad en la referencia internacional en Recursos Humanos. El congreso, organizado por Advantage Consultores, contará con 3 grandes bloques; Future of Work, Future of Recruitment and Digital Natives. A través de estas áreas temáticas se analizarán los aspectos que van a marcar el futuro del trabajo y las tendencias que ya están transformando un entorno empresarial en el que las personas y la gestión del talento van a ser claves para la competitividad de las empresas. El Congreso cambiará parte de su formato y localización para ofrecer un ritmo e imagen más dinámico e innovador, por lo que se ha elegido para su celebración el Auditorio de Telefónica (Plaza de Ernest Lluch i Martín, número 5). Para Sylvia Taudien fundadora de Advantage Consultores y organizadora del Congreso: “El mercado laboral está viviendo un auténtica revolución en la que la gestión del talento va a ser más determinante que en décadas anteriores”.

Entre otras cuestiones, el Congreso analizará cuáles son las nuevas formas de trabajo, las nuevas profesiones, cómo nos afectará la robotización, qué nuevas técnicas de selección están en auge, se hablará de iniciativas pioneras en el uso de inteligencia artificial o se analizará la experiencia de emprendedores a nivel global y cómo esto afectará a las empresas. Estos y otros temas serán presentados por ponentes internacionales de primer nivel, siempre dejando espacio para el debate entre los asistentes.

Para Sylvia Taudien otro de los objetivos de este año será atraer aún más al público internacional. En este sentido, Taudien destaca que “se trata de un evento único en el ámbito internacional para el que ya han confirmado directivos de Recursos Humanos de Estados Unidos, Singapur o Alemania, entre otros países”.

Entre los ponentes destacan directivos de empresas como RICOH USA, GLOBAL FUTURE OF WORK FUNDATION, PANGEA, GOOGLE FOR WORK, GARTNER o UNILEVER.

Participantes;

Donna Venable , Executive Vice President Human Resources RICOH USA. Are You embracing Workstyle Innovation?, Philadelphia, USA.

, Executive Vice President Human Resources Are You embracing Workstyle Innovation?, Philadelphia, Frank Deitering, Vice President & COO Global Future of Work Foundation . How far goes digitalization In Hr? Hr´S role in digitizing the core business. Frankfurt Am Main, Germany.

Vice President & COO . How far goes digitalization In Hr? Hr´S role in digitizing the core business. Frankfurt Am Main, Fred Then, CEO & Co-Founder & Startup Coach Tjaara . The astonishing secret of how a Singapore University raises startup success rates to over 30%! Singapore, Singapore.

CEO & Co-Founder & Startup Coach . The astonishing secret of how a Singapore University raises startup success rates to over 30%! Singapore, Cecilia Tham, Innovation Activist MOB , Open Innovation and the Future of Collaboration, Hong Kong, China , Barcelona, Spain.

Innovation Activist , Open Innovation and the Future of Collaboration, Hong Kong, , Barcelona, Spain. Isaac Hernández, Country Manager Iberia Google for Work, Fostering Collective Intelligence. Madrid, Spain .

Country Manager Iberia for Work, Fostering Collective Intelligence. Madrid, . Jordi Plana, Ceo Beezy , A catalan rural guy in Silicon Valley, San Francisco, Usa, Barcelona, Spain .

Ceo , A catalan rural guy in Silicon Valley, San Francisco, Usa, Barcelona, . Jordi Escalé, Executive Partner Gartner , Building the digital workplace. Barcelona, Spain .

Executive Partner , Building the digital workplace. Barcelona, . Yolanda Menal, HR Director Unilever . Recruitment by artificial intellegence, Barcelona, Spain.

HR Director . Recruitment by artificial intellegence, Barcelona, Sana Afouaiz, Founder & Ceo Womenpreneur Initiative , Women in technology: through the eyes of women in the Middle East, Morocco / Brussels, Belgium.

Founder & Ceo , Women in technology: through the eyes of women in the Middle East, Morocco / Brussels, Cesare Cacitti , Student & Entrepreneur, How a young maker motivates others with the help of new technologies, Italy.

, Student & Entrepreneur, How a young maker motivates others with the help of new technologies, Pau Sendra , Ceo Waynabox , Barcelona, Spain

, Ceo , Barcelona, Yusuf Okucu, Senior Manager Talent & Experience Vistaprint , Moderator, Barcelona, Spain .

Senior Manager Talent & Experience , Moderator, Barcelona, . Rubén Agote , ‎Lawyer & Partner at Cuatrecasas & Ex-Alumni Singularity University, Moderator, Barcelona , Spain .

, ‎Lawyer & Partner at Cuatrecasas & Ex-Alumni Singularity University, Moderator, Barcelona . Pablo González, Founder & CEO PANGEA, Moderator, Madrid, Spain.

La 4th International HR Conference Barcelona está organizada por Advantage Consultores con el apoyo de Career Partners International, Incipy e Inesdi.

Para más información sobre la Conferencia, los ponentes y el registro: www.hrconference.advantageconsultores.com

Advantage Consultores es una consultoría de RRHH sénior que tiene como misión conseguir que las empresas gestionen transiciones y cambios profesionales y de negocio de forma efectiva. Está además posicionada como firma especializada en la búsqueda de Directivos especialmente de habla alemana a nivel nacional e internacional. Headhunting, Newplacement, Fusiones y Adquisiciones, Executive Coaching y Gestión del Talento Global son algunos de sus principales servicios. www.advantageconsultores.com/

Career Partners International es la red de gestión de talento global más grande y exitosa del mundo. Con una presencia global de más de 200 oficinas en más de 40 países, ofrece soluciones premium de gestión del talento para impulsar el desempeño organizacional tanto local como global. Advantage Consultores es su partner en España y Portugal. www.cpiworld.com

