Islandia, más barato de lo que se pueda imaginar

Con el crecimiento de la afluencia de turistas a Islandia (este año se espera una cifra cercana a los tres millones), la industria hotelera islandesa ha implementado un alza en los precios, lo que origina la sensación de que disfrutar de unas vacaciones en Islandia es caro

Pero, ¿es tan caro viajar a Islandia como dicen? La respuesta es no. Solo se debe planear el viaje con la suficiente antelación, planificar bien el recorrido y dejar que un especialista en el destino pueda asesorar durante la preparación de la experiencia.

Las razones para visitar Islandia son innumerables y poder disfrutar de su atractivo natural no supone ningún coste, ya que a fecha de hoy no hay que pagar ningún tipo de entrada por visitar sus parques naturales, glaciares, volcanes, geiseres, etc. Por esto se debe asignar el presupuesto disponible a vuelos, alojamiento, transporte y alimentación.

El gasto medio por turista durante el año 2015 en Islandia fue de 2.100€, cifra ligeramente más alta al compararla con otros destinos. Por ejemplo, en el mismo periodo: América 1.420€, Asia-Pacífico 1.350€, Oriente Medio 920€. En el entorno del norte de Europa, el gasto medio en Noruega es de 1.800€ y en Suecia de 1.900€ (fuente de los datos Statista).

Las agencias de viaje se han puesto las pilas y han optimizado su oferta tanto en propuestas como en precio y en plataforma de reservas. IslandiaViajes.NET es un ejemplo de este cambio que las nuevas tecnologías también han provocado en el sector turístico.

En su sitio web se puede adquirir paquetes de viaje de ocho días a Islandia por menos de 500€, así como la posibilidad de alquilar vehículos o alojamiento de forma aislada y única. Estos servicios (vehículo y alojamiento) no es habitual que sean facilitados por agencias de viaje “tradicionales” sin que los mismos se incluyan en un programa de viaje.

En palabras de Ana Sanchez, responsable de desarrollo de negocio de IslandiaViajes.NET, “la optimización de nuestros recursos y un amplio conocimiento del país en nuestras regulares visitas, nos permiten ofrecer servicios de calidad, itinerarios y programas de viaje a precios muy competitivos y con la mejor relación calidad/precio del mercado”.

Conocer la isla del fuego y el hielo sin que el dinero sea un impedimento, es posible. Islandia también es LowCost.

Acerca de IslandiaViajes.NET Startup tecnológica nacida en 2010, que ofrece viajes a Islandia mediante plataforma web con capital Islandés y Español y asesoramiento personalizado por parte de su personal especializado.

Cuenta con oficinas, en España e Islandia para poder atender al cliente y proporcionarle toda la información que pueda necesitar.

