Ispeduc funda el primer Máster en Neuropsicopedagogía online a nivel mundial

El Instituto Superior de Psicología y Educación (ISPEDUC), un prestigioso centro de posgrado español centrado en la formación educativa y psicológica, acaba de crear el que es el primer Máster en todo el mundo, en cualquier idioma, en modalidad online, especializado en Neuropsicopedagogía

La Neuropsicopedagogía como tal, es una disciplina poco conocida en España y en Iberoamérica. Si bien, muchos profesionales han intervenido y desarrollado el ámbito a lo largo de los últimos años, desde una matiz con mayor énfasis al modelo psicologista, al modelo médico, y de una manera poco interrelacionada como sería deseable.

Con el presente programa se proporciona el mayor nivel curricular posible especializado en el área de las neurociencias aplicadas al aprendizaje, la educación y la psicología. Una formación integral que abarca todas las subdisciplinas desde un punto de vista global e interrelacionado en un todo.

Por tanto, con la Neuropsicopedagogía se está hablando de una disciplina necesaria que integra el conocimiento de la Psicología, de la Pedagogía y de las Neurociencias.

La Neuropsicopedagogía integraría el efecto sinérgico del conjunto de conocimientos propios de la Neuropsicología y de la pedagogía, potenciando la resultante del concepto “psico” en sus más heterogéneos ámbitos de estudio y de las ciencias de la educación. En tal sentido, la persona se convierte en el centro y su concepción es global y completa como ser biopsicosocial.

¿Cómo no saber el funcionamiento de los procesos superiores del cerebro para los que se dedican a la enseñanza o a la docencia? ¿Cómo no conocer cómo aprende el cerebro y qué procesos de enseñanza son los más eficaces para producir aprendizaje, para generar desarrollo? ¿Cómo no conocer las herramientas que se tengan disponibles de intervención cuando se produce un daño cerebral para ayudar a la rehabilitación y mejora de la calidad de vida de las personas?

Estamos sin duda ante la disciplina más apasionante y más innovadora y el Instituto Ispeduc va a intentar proporcionar el Máster con el diseño y desarrollo curricular más especializado sin parangón alguno en ninguna Universidad o ningún centro formación en todo el mundo. Tras ello, el desarrollo e investigación de más de 15 años y experiencia en elearning y la colaboración de más de 100 docentes, clínicos y profesionales de más de 30 países diferentes.

En definitiva, el centro ISPEDUC quiere presentar el Máster en Neuropsicopedagogía online impartido en español a toda la comunidad educativa, al profesorado, a los psicólogos, médicos, y cualquier profesional interesado en una formación tan integral.

Podrán ampliar toda la información en www.ispeduc.com

