Nombre clave en la industria del videojuego con 40 años de carrera a sus espaldas, al creador de los míticos Quake, Doom y Wolfenstein se debe gran parte del estilo y señas de identidad de los videojuegos de acción de hoy en día. John Romero recibirá un premio honorífico a toda su carrera por parte del festival en su tradicional gala en el Museo Guggenheim de Bilbao

Fun & Serious -el festival de videojuegos más grande de Europa, que celebra su VII edición en Bilbao del 8 al 11 de diciembre- anuncia el primero de los premios honoríficos de este año. Se trata del ultra-laureado John Romero, diseñador y desarrollador estadounidense que, en sus casi cuatro décadas de trayectoria profesional, ha sido responsable no solo de crear auténticos iconos como Wolfenstein 3D, Quake y Doom, sino que, con su particular estilo y creatividad, ha dado forma a los rasgos más reconocibles del género de videojuegos de disparos en primera persona (first person shooter games).

La tradicional gala de entrega de premios -que como es costumbre se celebrará en el Museo Guggenheim- reconoce así la carrera y aportaciones de uno de los nombres clave en la historia del videojuego según la revista Time. Desde sus inicios en 1979, John Romero, autodidacta, ha puesto en marcha ocho exitosas compañías clave en la industria, ha diseñado e implementado no menos de 130 juegos y ha recibido más de un centenar de premios y reconocimientos. A su quehacer y peculiar estilo debemos conceptos que son hoy obligados del género de acción. Además ha contribuido a la divulgación y el estudio científico de la historia y dinámicas del videojuego a través de estudios y publicaciones.

El Fun & Serious quiere premiar su contribución para sentar las bases creativas y narrativas de todo un género de acción, su talante iconoclasta e irreverente, vigorizador de la industria, su infatigable dedicación al diseño de juegos y a sus mecánicas. El festival destaca, asimismo, su perfil de mecenas, divulgador y emprendedor en el sector. En palabras de Alfonso Gómez, director del festival Fun & Serious, John Romero es "histórico, tanto como creador como en su faceta de empresario. Con un estilo inconfundible y una constante dedicación al videojuego, su presencia en Bilbao, junto a otras muchas personalidades de prestigio, refuerza el papel que el festival juega actualmente en el mundo de los videojuegos: hoy Fun & Serious Game Festival es un referente internacional y una cita obligada tanto para aficionados, como para profesionales e inversores del sector.”

Además de su asistencia a la gala de entrega de premios, John Romero ha confirmado que participará en las VIT Talks - charlas de expertos sobre videojuegos, innovación y tendencias que tienen lugar dentro del festival-. El festival Fun & Serious se ha convertido, en sus ya siete años de trayectoria, en un importante punto de reunión para la industria con la intención de elevar los videojuegos a la categoría de un arte como el cine o la música. dando la relevancia que se merece a un sector que ha prevé generar 4,6 billones de dólares de beneficios en 2017 y alcanzar públicos que superan los 665 millones de usuarios.

