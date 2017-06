José Carlos Somoza da el salto al Ateneo de Madrid con Art of Somoza y a la gran pantalla con Muse

Etiquetas

/COMUNICAE/

José Carlos Somoza, autor de bestsellers como Clara y la penumbra o La dama número trece, da el salto al Ateneo de Madrid con Art of Somoza y a la gran pantalla con Muse

Por obras La llave del abismo o Clara y la penumbra, José Carlos Somoza está considerado uno de los renovadores de la novela de suspense y terror en castellano. Sus intrigantes, y en ocasiones macabros argumentos, unidos a una prosa tan elegante como ágil, hacen que sea casi imposible soltar sus novelas hasta llegar a la última página. Ahora, el mundo de José Carlos Somoza rompe los límites de la literatura y da un gran paso al mundo del cine y del arte.

A principios de año Jaume Balagueró anunció su noveno largometraje, Muse, basado en la novela La dama número trece, con las actrices españolas Manuela Vellés y Leonor Watling, la rumana Ana Ularu y la alemana Franka Potente.

El director leridano, aunque nacido en la Habana, experto en cine de género -la saga (REC), Mientras duermes o Darkness son algunos de sus éxitos- es también el guionista, junto a Fernando Navarro, de este thriller sobrenatural, que cuenta también en el reparto con el inglés Elliot Cowan.

Filmax produce la película junto a la irlandesa Fantastic Films, la francesa The Jokers Films y la belga Frakas Prods. La película se estrenará el 1 de diciembre de este mismo año.

Paralelamente, el Ateneo de Madrid estrenará una interesante exposición titulada Art of Somoza. Una colección de obras pictóricas inspiradas en el mundo de las novelas del escritor.

Iván M.I.E.D.H.O., el artista y director del proyecto, hace una interpretación del mundo de José Carlos Somoza creando trece escenas en honor a La dama número trece. Cada escena está interpretada por distintas personalidades del mundo de la cultura, como la primera bailarina del Ballet Nacional de España, Inmaculada Sanchez, la modelo Carla Blackstar o la pornostar Amarna Miller, que recientemente se ha estrenado en la cartelera convencional con Contigo no bicho. Además, el grupo londinense Queenadreena pondrá la banda sonora para la colección de arte.

En palabras de José Carlos Somoza: La extraña emoción que me despiertan sus obras debe de ser parecida a la de quienes, soñando, se contemplan desde fuera de sí mismos. Se trata de un magnífico truco de espejos: no me contemplo a mí sino a Iván Miedho, su arte sutil y deformador, su misterio intangible, su confirmación de que el erotismo (porque sus visiones rebosan la pasión de Eros) es un misterioso, antiquísimo símbolo de algo más que el cuerpo o el placer: es un destino, un origen, una infinitud.

La dama número trece, Clara y la penumbra, El cebo... El mundo de mis novelas parece encarnarse en sus cuadros. Aquí y allí, personajes vitales, femeninos, masculinos, re-crean los universos en que nacieron. El arte de Iván es su mente invitada/inventada dentro de mí: escribiendo, abrí la puerta que él atravesó. Ahora os invito a cruzar el oscuro umbral que conduce a Miedho.

La exposición, comisariada por Rocío García Beas, se presentará el 16 de septiembre y en la inauguración estarán presentes José Carlos Somoza y el artista Iván M.I.E.D.H.O.

Mientras los lectores y fans que están esperando la próxima novela del escritor, podrán recrearse y saciar su sed este año con el estreno de la película Muse y la exposición Art of Somoza.

Más información en: Filmax y en el Ateneo de Madrid

Fuente Comunicae