Ksix, la marca de referencia en accesorios para móviles, renueva su web

Ksix Mobile Tech, la marca referencia en accesorios para dispositivos móviles en España, inicia el 2017 con nueva web. Un diseño atractivo enfocado a una experiencia de usuario intuitiva con una navegación sencilla y de rápido acceso a los productos.

La tienda online, dirigida tanto a clientes nacionales e internacionales, presenta las más de 3000 referencias disponibles a consumidores finales y a distribuidores con su propia sección privada.

El amplio catálogo de Ksix proporciona soluciones en las siguientes categorías: Charge, Connect, Protect, Audio, Outdoor, Gadgets y Ebotics. En ellas se encuentran accesorios como baterías externas, cables de carga y datos, pulseras de actividad física, relojes Smart Watch, fundas, carcasas, protectores de pantalla de vidrio templado 9H para móviles, auriculares, artículos para cámaras deportivas, actividades outdoor y protección sumergible, entre muchos otros.

Ksix cuenta con productos certificados de calidad y producción con los sellos 'Made for iPhone', 'Made for Xperia' y 'Made for ZTE'.

Ebotics es la categoría dedicada a robótica educativa, productos ideados para entusiastas, principiantes y expertos, en los campos STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), y buscan el desarrollo de la creatividad, así como aportan conocimientos en electrónica y programación.

Ksix estará presente en esta edición del Mobile World Congress 2017, el evento más importante de la industria de telefonía móvil, durante el cual presentará novedades del primer semestre de este año. Algunos de ellos son:

Metal PowerLive+10 : Batería externa de 10.000 mAh con 2 salidas, USB Tipo C y USB Tipo A

: Batería externa de 10.000 mAh con 2 salidas, y USB Tipo A Cargadores de red y coche con tecnología Smart Charge y Qualcomm Quick Charge 3.0

con tecnología y Protector de Pantalla Hybrid de vidrio templado 9H flexible

de vidrio templado 9H flexible Fitness Band HR : Pulsera conectada de actividad física con monitor de ritmo cardíaco

: Pulsera conectada de actividad física con monitor de ritmo cardíaco Croc & Play: Kit de electrónica de creación interactiva

Ksix es marca de Atlantis Internacional, compañía que cuenta con más 25 de años de experiencia en el sector y es líder en distribución y fabricación de accesorios para dispositivos móviles, cámaras deportivas y productos de robótica educativa.

