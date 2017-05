Life Fitness suma alianzas con la plataforma de gamificación WeFitter

Etiquetas

Life Fitness y WeFitter han firmado un acuerdo para crear una nueva plataforma de gamificación a nivel nacional, pionera en España en el sector del fitness. Con esta nueva incorporación al portafolio de soluciones digitales, la empresa líder mundial en equipamiento de fitness desarrolla un programa que tiene como característica principal, la generación de competiciones y retos tanto a nivel de club individual, como entre clubes a nivel nacional

La gamificación: Una forma de mejorar la interacción entre gimnasios y socios El objetivo principal de esta alianza es dinamizar y potenciar la relación e interacción entre gimnasios y socios. La plataforma permite crear retos relacionados con la actividad física, como el de una competición entre clubes para descubrir al más activo en base a las calorías quemadas por sus socios, o retos donde los socios de un club suman esfuerzos para lograr un objetivo común vinculado a una causa social.

Para participar en las competiciones sólo es necesario descargarse la app de WeFitter, conectar alguna de las apps y wearables compatibles de seguimiento de actividad física, y unirse al grupo de su club. La integración con LFConnect permite al usuario:

Sincronizar los resultados de los entrenamientos que realicen en los equipos cardiovasculares de Life Fitness con la aplicación de WeFitter.

Acumular las calorías quemadas, kilómetros recorridos, etc, que le ayudarán a competir en los retos.

Life Fitness y WeFitter se unen para hacer llegar la gamificación a Anytime Fitness Los centros Anytime Fitness han sido los primeros en confiar en este servicio digital de gamificación. El programa ideado por Life Fitness y WeFitter ha tenido una muy buena acogida por parte de clubes y de socios.

Anytime Fitness, líder del sector del fitness 24/7 a nivel mundial con 32 clubes en España, ha alcanzado un acuerdo con WeFitter para implementar “Los retos Anytime Fitness” en todos sus centros. Los socios podrán acceder a una página personalizada de su club para participar y unirse a los retos, visualizar el ranking del reto en curso, ver próximos retos y los contenidos publicados en redes sociales con el hashtag #retoanytime. Al ser una competición a nivel nacional, los socios pueden visualizar en qué posición está su club.

Usando la gamificación los socios se motivan a participar en retos y desafíos divertidos, que fomentan una competencia sana entre ellos que, a su vez, estimula la conexión social e interacción dentro del club.

Testimonio del ganador del primer reto quema calorías en Anytime Fitness

Juan Gene comparte su experiencia usando la gamificación para motivar y fidelizar a los socios de su gimnasio.

“La estrategia de crear un ecosistema de socios digitales, nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones digitales integradas para aportar valor más allá del propio equipamiento de fitness. Con Life Fitness y WeFitter el club puede crear retos y competiciones divertidas para generar engagement entre sus socios. El club recoge los datos de entrenamiento del socio que provienen tanto de los equipos de Life Fitness, gracias a la tecnología LFOpen, como de las apps o wearables que el socio use (Strava, Nike+, Apple Health, Fitbit, Garmin, Polar, etc); con estos datos, el club tiene un gran abanico de posibilidades para “gamificar” con retos basados en quemar calorías, recorrer distancias, por tipo de actividad, etc. Seguiremos trabajando en brindar a nuestros clientes soluciones digitales integradas en función de sus necesidades”, añade Juan Cuesta, manager de experiencia digital en Life Fitness Iberia.

