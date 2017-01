Lista de averías habituales en los hogares

Etiquetas

Es normal que a medida que vayan pasando los años aparezcan problemas en las tuberías de las casas. Algunos de ellos ocurren de repente, pero la gran mayoría pasan con el paso de los años por no llevar un buen mantenimiento y limpieza de las tuberías.

Las razones no son otras que por el deterioro de los materiales, que es algo completamente normal, pero luego están los malos hábitos, como no limpiar la totalidad de los restos de comida de los platos, vertir fluidos indebidos por el fregadero, etc.

Y hablando de los fregaderos, en ellos se concentrar la mayor parte del trabajo de las tuberías de la casa; es por ese motivo que su limpieza debe llevar una constancia en el tiempo para no llevarnos sorpresas un poco desagradables. Los atascos son muy frecuentes si no se limpian a menudo.

El no limpiarlos a menudo puede conllevar malos olores, muy molestos. Esto ocurre por no limpiar los platos antes de llevarlos al fregadero; se deben limpiar los restos en la papelera.

La solución más rápida y común que deben llevar a la limpieza de un fregadero es vertir bicarbonato con agua muy caliente. Por otro lado, a veces los grifos se quedan con goteras; esto pasa por deterioro de la rejilla del grifo, basta con sustituirla por una nueva.

Y luego la descarga del wc. Las goteras son frecuentes por el deterioro de la cisterna del wc. La mejor y más fácil solución es desmontarla y montarla de nuevo; pero a veces no es suficiente, por lo que es mejor que se contrate a un profesional como Desatascos Las Palmas Pedro Claver.

Las empresas de este sector disponen de un servicio permenente urgente las 24 horas del día, los 365 días del año. Ya que cualquier de estas averías habituales pueden ocurrir en cualquier momento del día y cualquier situación.

Bien, pues la forma más sencilla de desatascar un fregadero es usando un desatascador normal. Pero no suele ser suficiente, por lo que lo más óptimo es hechar cucharadas de sal de fruta con vinagre y agua caliente después de unos minutos. Posteriormente se podrá comprobar como el fregadero se ha desatascado correctamente.

