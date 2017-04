Llega a España el Campeonato Open Martial Arts de WAMAI

Etiquetas

/COMUNICAE/

La asociación internacional de artes marciales presenta la edición 2017 del campeonato de España para el próximo 29 de abril en la ciudad de Murcia

MMA (Mixed Martial Arts) es el nombre con el que se conoce este deporte cada vez más extendido en España. Los datos de Nielsen Sports SDNA demuestran que España es el país en el que más ha aumentado el interés por las artes marciales. Entre 2014 y 2016 ha subido en un 6,5%, por delante de Francia, Turquía y Malasia respectivamente. Hoy por hoy, es el que más crece en el mundo y abarca diferentes técnicas de artes marciales tradicionales. Estos métodos de defensa personal, creados por las antiguas civilizaciones de diferentes procedencias, principalmente se han desarrollado a partir de la difusión en Occidente de las artes marciales asiáticas y su filosofía.

La World Amateur Martial Arts Internacional (WAMAI) es una asociación multiestilos deportiva nacida para apoyar las artes marciales a nivel mundial. Con ellas, se pueden combinar la inteligencia emocional, mental y corporal, un supósito ideal en el que se está trabajando desde la asociación según su presidente en España, el Maestro Jesus Mº Platón.

Con este objetivo, la asociación organiza el sábado 29 de abril el campeonato Open Martial Arts España 2017 WAMAI, en el cual están invitados a participar tanto sus miembros como otros competidores no afiliados. El campeonato está principalmente orientado a participantes infantiles y juveniles, pero también se incluirán modalidades para adultos durante la segunda parte del evento. Los deportistas se podrán inscribir antes del 21 de abril o el mismo día del evento. Éste, abierto a todos los estilos de artes marciales, tendrá lugar el en pabellón polideportivo Archena de Murcia. Por último, se celebrará un Grand Slam de semi-contact para individuales y se entregarán trofeos y diplomas a todos los participantes del evento.

El campeonato constará de dos partes:

Categorias 1º evento

No-Contact: hasta 16 años

Formas tradicionales

Formas tradicionales en equipo

Defensa personal

Formas musicales

Categorias 2º evento

Semi-Contact

Light-Contact

Full-Contact

Pancrace

Kick-Boxing

El Club Majua de Archena, dónde se celebrará el campeonato, se dedica a la enseñanza de artes marciales y logró 6 campeones en distintas modalidades en el campeonato nacional de 2016. Su presidente, Joaquín López, es delegado regional de WAMAI y declaraba en una entrevista que en su club también se impone una pequeña disciplina: “Si no se han sacado el curso escolar no compiten”. Además, López añadía que “la base del profesor de artes marciales es la humildad, no enseñar a los niños a golpear”.

Para más información http://wamai.net/

Fuente Comunicae