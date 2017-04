Madre sí y joven también con Dr Junco

Etiquetas

/COMUNICAE/

El Dr. Óscar Junco propone lo último en rellenos de ácido hialurónico como tratamiento para rejuvenecer el rostro y conseguir más suavidad, hidratación y elasticidad en la piel

Cada vez son más las mujeres que recurren a la medicina estética para tener un aspecto más joven y radiante. Y es que hoy en día ser madre ya no significa dejar de cuidarse, sino todo lo contrario. El Dr. Óscar Junco propone un tratamiento antiaging con el más innovador relleno de ácido hialurónico como regalo perfecto para el Día de la Madre para aquellas mujeres que quieren tener un aspecto más joven y a las que les gusta cuidarse.

El Dr. Óscar Junco propone lo último en rellenos de ácido hialurónico como tratamiento para rejuvenecer el rostro y conseguir más suavidad, hidratación y elasticidad en la piel.

El 56% de las mujeres piensan que la apariencia de su piel es un factor clave en su belleza. Tener una piel hidratada, suave, sin arrugas y flexible aporta a la piel la apariencia típica de la juventud tan anhelada. El Dr. Óscar Junco ofrece lo último en rellenos de ácido hialurónico para mejorar la calidad y el aspecto de la piel en mujeres y hombres de cualquier edad.

Los nuevos rellenos de ácido hialurónico, en lugar de dar volumen como la mayoría de los rellenos creados hasta el momento, confieren más suavidad, hidratación y elasticidad a la piel durante 6 meses y con una única sesión.

Las zonas en las que se realizan las infiltraciones de ácido hialurónico son el rostro, el cuello, el escote y las manos. El objetivo es suavizar la piel y eliminar las líneas finas de expresión, consiguiendo un efecto de rejuvenecimiento facial.

Las infiltraciones de ácido hialurónico se realizan en la consulta del Dr. Junco. El tratamiento dura entre 15 y 30 minutos y resulta casi indoloro al ir combinado con anestésico local. La recuperación es inmediata y únicamente aparece una leve inflamación en casos puntuales.

El Dr. Junco hace hincapié en que siempre es mejor empezar a tratar los primeros signos de la edad con tratamientos menos invasivos, como las infiltraciones de ácido hialurónico, para obtener así resultados más naturales y una recuperación más rápida, en lugar de esperar a que los signos del envejecimiento sean ya muy evidentes.

Sobre Dr. Óscar Junco, cirugía plástica y estética El Dr. Óscar Junco Polaino lidera un equipo formado por profesionales altamente cualificados y de reconocido prestigio que trabajan conjuntamente para la mejora de la salud y belleza de sus pacientes manteniendo el equilibrio entre la armonía física, el bienestar y la salud.

La combinación de su experiencia, tecnología y práctica quirúrgica actualizadas convierten al equipo en un referente de eficacia y calidad, logrando los mejores resultados en el marco del prestigioso Hospital CIMA de Barcelona.

El Dr. Junco y su equipo ofrecen una atención totalmente personalizada y una relación directa con los pacientes desde la primera visita que es totalmente gratuita y donde se informará de las soluciones para resolver cada problema.

Especialistas en cirugía mamaria, cirugía estética facial y corporal, tratamientos de medicina estética, rejuvenecimiento facial mínimamente invasivo, dietas de adelgazamiento y cirugía íntima.

Hospital Cima -Passeig Manuel Girona, 33 BarcelonaCentre Mèdic Digest –C. Dels Arbres, 53 Badalona

Número Teléfono gratuito general: 900.649.101 Número Teléfono 24h (llamada y Whatsapp): 638.76.76.36

www.drjunco.com

Webs:www.drjunco.comwww.aumentopecho-drjunco.comwww.medicinaestetica-drjunco.comwww.cosmeticsurgery-spain.comwww.ojmagazine.es

RR.SSFacebook Dr JuncoTwitter Dr JuncoInstagram Dr Junco

MediaKit

Fuente Comunicae