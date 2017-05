Market Development se adhiere al comunicado de ADEAZA, en defensa de la profesionalidad de las azafatas

Etiquetas

La compañía de azafatas, RRPP y protocolo inscrita en ADEAZA, se suma a la defensa de la figura profesional de sus trabajadores.

En los últimos meses proliferan las noticias en los medios de comunicación y redes sociales en relación a la polémica de si contar o no con azafatas de imagen en determinados eventos deportivos. Es por ello que la Asociación Española de Empresas de Azafatas (ADEAZA) ha salido al paso estos últimos días en un comunicado de su presidenta Carmen Centol.

En el mismo, se ensalza la figura profesional de las azafatas y de los azafatos, como clave del éxito en el desarrollo de un evento, y de la importancia de contar con empresas profesionales, que nunca tolerarán acciones que denigran la figura de la mujer, y que forman debidamente a estos trabajadores. En el comunicado también se destaca que “el trabajo de azafatas ha contribuido históricamente a la empleabilidad, y que en ningún caso tiene que ser discriminatorio que existan azafatas de imagen, ya que cualquier persona, independientemente de su altura y talla, puede trabajar en esta profesión siempre que se preocupe de tener una imagen impecable. En las empresas que forman parte de nuestra asociación, trabajan personas de todos los perfiles, de muchos rangos de edades, nacionalidades y tallas”. La nota también destaca que “la azafata de imagen, no es el perfil más habitual en el sector. Cada día se celebran multitud de congresos, actos de protocolo, eventos, ferias… que están asistidos por personal profesional perfectamente uniformado, desempeñando su labor con esfuerzo, buena actitud y saber hacer, y alguno de esos trabajadores, también participarán en eventos de imagen porque cumplen los requisitos requeridos en esos eventos concretos”. El comunicado finaliza señalando que “la solución no debería ser eliminar las azafatas de los eventos deportivos, sino educar a esos clientes que solicitan esos perfiles y esos “uniformes”. Denunciemos, si, lo legal, lo indecente, lo denigrante, lo machista, pero no generalicemos de manera que dejemos injustamente sin trabajo a personas que trabajan con empresas profesionales y legales, están formadas y preparadas para realizar una labor concreta”.

La agencia Market Development, una de las grandes referentes del sector de los eventos y de la imagen corporativa, se ha adherido al comunicado de ADEAZA, en defensa de la profesionalidad de las azafatas. “No queremos que se generalice esta polémica, ya que hay muchas empresas como la nuestra que nunca toleraríamos acciones que denigren la figura de la mujer. Los trabajadores que trabajan en nuestra empresa han sido formados para poder desarrollar su labor con eficacia, y tienen las cualidades necesarias para el puesto. Los clientes que confían en nosotros, lo hacen buscando la calidad de nuestro servicio, fomentada en la exquisita selección y formación de nuestro equipo”, señala Mónika Blasco, directora de la compañía.

Sobre ADEAZA ADEAZA es la Asociación Española de Empresas de Azafatas y Personal de Acogida y Apoyo a la Organización. La asociación constituida el año 1984, sin ánimo de lucro, congrega y representa a las empresas que prestan servicios de acogida y apoyo en el ámbito del turismo de negocios y eventos. Su principal objetivo es mostrar y hacer que se valore la profesionalización de la actividad, facilitar la información y el asesoramiento necesario para elegir a las mejores empresas de este campo y contribuir, mediante la atención profesional y la formación, a la consolidación del sector.

Más sobre Market DevelopmentMarket Development, es una agencia de azafatas, RRPP y protocolo ubicada en Sant Cugat del Vallès con 15 años de trayectoria profesional y consolidada como empresa de referencia en el sector. Tiene como misión, planificar, coordinar e implementar acciones comerciales elaboradas específicamente para cubrir las necesidades de cada cliente. Y para ello, dispone de personal altamente cualificado para todo tipo de actos y eventos con el objetivo de representar la imagen de su empresa y dar soporte a todas las acciones. Ofrece además, un servicio integral de comunicación y relaciones públicas 360º. Market Development cerró 2016 con cifras formidables, dando soporte a más de 500 eventos y actos protocolarios.

