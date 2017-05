Marketing digital, una asignatura pendiente para pequeñas y grandes empresas

Etiquetas

El sector de la comunicación y el marketing han sufrido un proceso de reconversión forzosa a raíz del auge de las TIC en la última década. Muchos modelos de mercadotecnia simplemente han quedado obsoletos. Este salto en la forma de consumir contenidos del usuario plantea un nuevo escenario de juego que muchas empresas aún no comprenden

Basta con consultar los programas formativos de las carreras de Marketing e Investigación de Mercados de universidades de todo el país para ver que el Marketing Digital todavía es un ente desconocido para la mayoría de profesores, y lo que es más grave, para los alumnos.

En la Universidad de Granada, sin ir más lejos, apenas hay una asignatura optativa denominada ''Marketing Electrónico'', de libre configuración y en el que se da una aproximación generalista a un entorno multidisciplinar y complejo.

Esta realidad choca profundamente con la demanda laboral actual, donde cada vez más y más empresas demandan especialistas en redes sociales, SEO, SEM, y con conocimientos avanzados de herramientas y métodos de optimización de campañas nativas digitales. Basta con ver la guía HAYS para ver la previsión para este 2017. El marketing digital es el sector con más demanda en el presente año. Y los otros demás sectores con mayor demanda están directamente relacionados con el e-commerce (tecnologías TIC, Logística e IT).

Este salto generacional es algo que no sólo le ha venido grande a las universidades, sino a las propias empresas. Sus consumidores requieren vías de comunicación, información, compra y tienen hábitos de búsqueda y consumo a los que el marketing tradicional no llega. No obstante las empresas de nuestro país siguen invirtiendo más en marketing tradicional que en marketing digital.

''Es una tendencia que acabará invirtiéndose. Si antes teníamos que llamar a puerta fría y nos miraban con excepticismo ahora el teléfono no para de sonar'', comenta Nacho López, Social Media Manager de CitySEM Marketing Online, una agencia de Marketing digital y posicionamiento web en Granada, con un ritmo de crecimiento exponencial y unos resultados de infarto.

''Es complicado explicarle a un empresario de cincuenta y muchos años la necesidad de invertir en Adwords, redes sociales o publicidad en Youtube. Luego ves que ese mismo empresario gasta miles de euros en cuñas de radio. La realidad es, que por mucho menos puedes incluir un anuncio en Youtube y obtener miles de visualizaciones, con estadísticas reales de impacto y con datos verificables de conversión", continúan."Si invirtíesemos las decenas o cientos de miles de euros que vale un anuncio en televisión en una campaña digital multimedia entre Red de Display, Adwords, Facebook ADS, YouTube y publicad móvil, no sólo tendríamos más visualizaciones, más impactos y más control, sino que además tendríamos una base de datos que nos permitiría reimpactar a nuestro cliente objetivo mediante remarketing dinámico. Si vemos los datos de conversión reales vemos que el marketing y la publicidad tradicional no sólo pierden terreno, sino que no son competitivos en términos totales. La televisión no te permite medir el interés del espectador, la cuña de radio no te da la edad del oyente, ni el faldón de un periódico impreso te dice cuanta gente lo ha leído realmente''

Granada es sin duda alguna una ciudad que ha sabido adaptarse a esta realidad. Hay decenas de agencias que trabajan exclusivamente el Marketing Digital. Entre ellas, dos de las más grandes del país. Esta realidad choca profundamente con otras ciudades que podrían plantear un mejor nicho como Sevilla o Málaga, donde la competencia en este sector es nula o casi nula.

Las agencias han encontrado en las pymes su gran nicho de mercado, pequeñas empresas, startups, y autónomos que son nativos digitales y que son conscientes del gran vacío que muchas grandes empresas dejan precisamente por no estar adaptadas a la nueva demanda del consumidor.

