Elogia entre las 10 Mejores Agencias de Marketing Digital Independientes de México

Después de ganar este pasado 4 de Abril el premio de Mejor Agencia de Marketing Digital Full Service 2017 y el de Mejor Agencia de Captación de Tráfico en la Feria eShow hace unos días, la revista Merca 2.0 ha publicado el TOP 20 del Ranking de Agencias de Marketing Digital 2017 y Elogia forma parte siendo la 9º independiente

El ranking de Merca 2.0 ya es un referente consolidado en el sector gracias a su trayectoria dilatada en el tiempo, no es la primera vez que, la Agencia de Marketing Digital especializada en commerce Marketing, aparece dentro del TOP 20, pero sí es la primera vez que se consolida en estos puestos dos años seguidos, lo cual les posiciona, junto con sus recientes premios obtenidos en eShow México, como una de las principales agencias a tener en cuenta dentro del mercado mexicano.

La elaboración de este estudio esta basado en la media de 4 pilares cruciales para cualquier agencia hoy en día:

La facturación , representando un 36% del total de la puntuación.

, representando un 36% del total de la puntuación. El número de empleados , representando un 24% del total.

, representando un 24% del total. El número de cuentas actuales en cartera, representando también un 24% del total del puntuaje.

actuales en cartera, representando también un 24% del total del puntuaje. Y por último se valora la presencia digital de la marca con un 10% del peso total en la puntuación.

El estudio no solamente ofrece datos interesantes en el ámbito de agencia, si no también en cuanto a evolución y estado del propio mercado de la publicidad digital hoy en día en México.

Se puede ver como 2016 se ha posicionado, hasta el momento, como el año de mayor inversión digital en el país, marcando un récord histórico; por otra parte las redes sociales conforman para las empresas un enclave crítico para sus estrategias de negocio digital, siendo el servicio más demandado a las agencias. En este aspecto se puede decir que existe todavía un salto 'generacional' en cuanto a madurez del mercado con respecto a Europa, donde el Big Data, la Compra Programática o el CRO son hoy en día unas de las grandes preocupaciones de los clientes en cuanto a estrategias de incremento de negocio se refiere para contar con agencias.

Otro de los factores diferenciales entre el mercado Mexicano y el Europeo , según este estudio, es todavía la resistencia del cliente a la implementación de nuevas estrategias, formatos y metodologías dentro del marketing digital. Parece que el empresario Mexicano todavía tiene que interiorizar que `subirse´ al carro del commerce y estar al día de las últimas tendencias y novedades al respecto no es algo opcional si no prioritario para la supervivencia de sus negocios a largo plazo. Por la contra, las grandes marcas con recorrido internacional no sufren esta `barrera psicológica´ y luchan dentro del ámbito nacional mexicano en una continua carrera tecnológica y de novedades para mantener al usuario informado y `satisfecho´, lo que genera una gran brecha entre ellas y el resto, y que por tanto, obliga a la constante renovación y evolución vertiginosa del resto de players para no quedarse atrás

Sin embargo, y pese a ello, no podemos obviar que según la AMIPCI México este país ya tiene más usuarios de internet que España, Colombia o Canadá ... y todavía con un gran potencial de crecimiento por delante, lo que no deja de ser una gran oportunidad a nivel de negocio para las empresas (aun poco explotada) y una gran aventura por delante para todas las agencias de marketing digital que tendrán que construir un sólido puente entre las empresas que quieran recorrer este ( prometedor) camino y los usuarios.

