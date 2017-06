Mesas elevadoras, piezas clave para evitar accidentes laborales

Etiquetas

Las mesas elevadoras son hoy día una herramienta imprescindible en muchos centros de trabajo en los que es necesario manejar cargas considerables sin riesgo de sufrir accidentes o lesiones. Además de ofrecer los más altos estándares de seguridad, para cumplir con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, han de destacar por su versatilidad

Una mesa elevadora es aquella que puede ser elevada o bajada a cualquier altura con un movimiento vertical. Las partes básicas de esta herramienta son: base, tijeras, plataforma, grupo hidráulico y unidad de control. La base es el pilar central de la mesa ya que será la encargada de soportar el resto del montaje. Por lo tanto ha de ser fuerte, rígida y estable. Empresas como Dexve las fabrican tanto para colocar en el suelo, como para ir instaladas en un foso o sobre ruedas para su cómodo transporte. Las tijeras proporcionan un movimiento vertical preciso a la vez que soportan esta plataforma. Esta ha de ser de un tamaño compatible con la base y las tijeras. En la plataforma pueden ir accesorios varios como caminos de rodillos. El grupo hidráulico de una mesa elevadora consta de un motor eléctrico, una bomba hidráulica, un tanque hidráulico, un cilindro hidráulico, tuberías, válvulas y un sistema eléctrico de control. De hecho, la unidad de control puede manejarse mediante botones o control de pie.

Las mesas elevadoras son fundamentales en todos los sectores industriales para elevar y posicionar piezas y materiales. No contar con esta ayuda supondría una fatiga y cansancio innecesarios y contraproducentes para los operarios. No sólo bajaría la productividad, sino que habría más riesgos de sufrir accidentes laborales. También, debido a la carga de peso, podrían darse lesiones como dolores lumbares y el llamado síndrome del túnel carpiano. Hay que tener en cuenta que herramientas como las mesas elevadoras permiten hacer movimientos automatizados enfocados a que el operario haga el mínimo esfuerzo posible. En definitiva, son la solución ideal para los problemas de alzado y posicionado de cargas. No solo porque se trate de una plataforma estable que evite el riesgo de accidentes causados por el balanceo de cargas suspendidas, sino porque permite ajustar el mecanismo a diferentes alturas. Además, pueden ser equipadas con un amplio abanico de accesorios como camino de rodillos, plataformas basculantes, topes y centradores de carga. Las mesas elevadoras son también pieza clave en el ámbito industrial porque proporcionan años de servicio fiable con un mantenimiento mínimo.

