Mudanzas Baratas.com, el portal que ayuda a ahorrar en las mudanzas sin dejar de lado la calidad

Mudanzas Baratas es un comparador de empresas de mudanzas a nivel nacional. Al rellenar un simple formulario 4 empresas de mudanzas de la ciudad seleccionada contactan con el usuario para presupuestar la mudanza

Mudanzas Baratas.com se consolida como uno de los comparadores de presupuestos de mudanzas que ayuda a más particulares a ahorrar en su mudanza. Con más de 1200 solicitudes de presupuestos de mudanzas al mes y más de 200 empresas de mudanzas a nivel nacional lleva gestionados más de 80.000 presupuestos de mudanzas a lo largo de toda su andadura (más de 9 años).

A la hora de hacer una mudanza es más que recomendable hacer una buena planificación para que todo esté bajo control. Comparar presupuestos con al menos una semana de antelación, organizar que es exactamente que es lo que hay que transportar y no supeditar el precio a la calidad del servicio son 3 aspectos importantes a tener en cuenta.

Para conseguir mudanzas baratas no es suficiente fijarse en el precio. Estamos de acuerdo que el precio es un factor importante a la hora de elegir a una empresa de mudanzas, pero no lo debe ser decisivo. Se debe tener en cuenta que cuando lse lleva a cabo una mudanza lo que trasladamos son muebles objetos personales, recuerdos, etc, por lo tanto deben de ser tratados con el mayor cuidado y las máximas garantías.

Todas las empresas de mudanzas en Madrid, Barcelona, Valencia y resto de España, además de presupuestar el traslado, podrán presupuestar otros servicios complementarios a la mudanza como por ejemplo:

- Suministro de cajas de mudanza.

- Embalaje y desembalaje de los enseres personales.

- Desmontaje y posterior montaje de mobiliario.

- Instalación de elevador de muebles por fachada.

- Servicio de guardamuebles.

Es imprescindible firmar un contrato con la empresa de mudanzas seleccionada, hay que recordar que una mudanza económica nunca debe estar reñida con la calidad. En el contrato deben aparecer al menos los siguiente apartados:

- Nombre y CIF de la empresa de mudanzas que va a realizar el traslado.

- Dirección física donde esta ubicada la empresa de mudanzas o el guardamuebles.

- Servicios contratados (montaje, desmontaje, embalaje, suministro de cajas de mudanzas, etc).

- Fecha y duración de la mudanza.

- Precio final de la mudanza.

- Seguro y coberturas de las que dispone y que se haran cargo de posibles desperfectos que puedan ocasionarse en muebles o enseres durante el devenir de la mudanza.

