NEW YORK SUMMIT 2017: Evento de desarrollo personal y profesional en habla Hispana en New York

Un evento de desarrollo personal y profesional donde se hablará sobre personas, innovación, emprendimiento y liderazgo con oportunidades de networking únicas

Estas conferencias reúnen a los principales conferenciantes en desarrollo personal y ejecutivos de marcas de éxito que han logrado impactar a través de la innovación y la excelencia. Así, durante dos días de ideas, oportunidades y casos de éxitos, se explorarán todos los factores impulsores y dinámicas cambiantes sobre el liderazgo, la excelencia, la proyección del éxito profesional y en un entorno divertido y único.¡Un escaparate único en la ciudad de las oportunidades, New York!

Conferenciantes: Juan Verde (Ex asesor Presidente Barck Obama) Cambio Climático, Ismael Cala (Reconocido Presentador Latino) Liderazgo - Emprendimiento, Doctor Javier Cabo (Médico - Cirujano pionero en traspalntes de corazón) Inteligencia Artificial, Luis Galindo (Top ten de conferenciantes en habla hispana) Liderazgo Inspirador, Pilar Jericó ( Top Ten de conferenciantes) Empresas - Personas, Álvaro Cuadrado (Emprendedor - Vicepresidente FIJE) ¿Como mejorar el mundo?, Bernardo Hernánez (Emprendedor de éxito) Management, Eneko Knör (Emprendedor de éxito) Entrepreneurs, Jaime Rojas (Transformación digital), Carlos Ruben Fernandez (Presidente del Grupo Golu - USA) Innovación Social.

Un evento que está configurado para no más de 144 personas y, donde los asistentes van a tener la oportunidad de conocer y compartir momentos exclusivos con los expertos. Además habrán eventos privados donde realizar networking. Los asistentes pueden comprar su entrada desde 90$ en el siguiente enlace https://www.grouphae.com/new-york-summit-2017/ El evento se realizará en el Instituto Cervantes de New York,211 E 49th St, New York, NY 10017 los dias 27 y 28 de Noviembre de 2017.

Entrada GOLD: 2.900€ Entradas PLATINUM: 1.190€ o Entradas Premium (2 días)Entradas TICKET PASS 345€ Entrada conferencias completas (1 día) 27 NoviembreEntradas TICKET PASS 345€ Entrada conferencias completas (1 día) 28 NoviembreEntradas INDIVIDUALES 90$ Válida para asistir (1) conferencia + libro firmado + break Se ofrece la oportunidad a empresas de servir de sponsor y patrocinadores (consultar las condiciones) Más información: https://www.grouphae.com/new-york-summit-2017/

