NEXIONA amplifica su mensaje a consumidores industriales de Internet of Things (IoT) en Hannover Messe

NEXIONA aprovechará su presencia en Hannover Messe para mostrar a Integradores de Sistemas como su gama de soluciones MIIMETIQ les permite construir aplicaciones IoT y plataformas para cualquier tipo de consumidor industrial, con la flexibilidad de poder ser albergado en cualquier lugar; de forma local (on premise) o en plataformas cloud como IBM Bluemix, Microsoft Azure o Amazon Web Services

Esta estrategia flexible y única; 'BUILD YOUR PLATFORM, OWN YOUR DATA' (Construye tu plataforma, sé propietario de tus datos) otorga al cliente completa libertad en cuanto al almacenamiento de sus valiosos datos y reduce el problema de seguridad.

La gama de productos de NEXIONA empieza con su producto estrella MIIMETIQ COMPOSER; un potente juego de herramientas y servicios que permite a Integradores de Sistemas construir rápidamente una aplicación a nivel de empresa a cualquier escala, utilizando cualquier tipo de aparato e implementándolo en cualquier sitio.

El siguiente en la gama es MIIMETIQ LITE, una manera simple de utilizar un constructor de Prueba de Concepto, con simples paneles de control y Normas & Acciones. Utilizado por Integradores de Sistemas para ser aprobado por clientes antes de avanzar al proyecto final utilizando un conjunto de herramientas más comprensivo y escalable como es MIIMETIQ COMPOSER.

Finalmente, MIIMETIQ EDGE; una opción flexible donde instalar la plataforma y que supone una solución IoT 'Todo en uno'. Servidor, gateway y plataforma están combinados y se aplican a un nivel comprensivo de monitorización local, control y análisis mientras se filtran los datos para que solo la información importante, utilizada para predecir el mantenimiento y el continuo análisis, haya sido pasada por el data center o la plataforma cloud.

MIIMETIQ EDGE está formado por el potente DELL EDGE GATEWAY 5000 y está disponible a través de Tech Data y sus canales socios mundialmente.

“Estamos expectantes de nuestra primera aparición en Hannover Messe y damos la bienvenida a nuevos Integradores de Sistemas y Consumidores Industriales a que observen la demostración práctica de cómo nuestros consumidores ya disfrutan de los beneficios de poseer su propia plataforma de IoT y tener el control completo de sus datos” Jeff Stewart, Director Global de Product Management, NEXIONA.

Sobre NEXIONA NEXIONA es un fabricante de software con sede en Barcelona (España) y con oficina en Oxford (Reino Unido). NEXIONA crea herramientas de software para que Integradores de Sistemas puedan conectar, componer, controlar e integrar cualquier tipo de hardware y software para construir plataformas de IoT privadas (desplegadas en la nube o on premise).

MIIMETIQ es la tecnología de IoT desarrollada por NEXIONA de la cual nace MIIMETIQ EDGE. Clientes tan diversos como Arqiva, Ricoh, IBM, Hipra, Delphi, disfrutan de su increíble flexibilidad, escalabilidad y demostrada seguridad. MIIMETIQ solventa uno de los mayores obstáculos habituales que los integradores de sistemas tienen en los proyectos IoT: poder conectar las 'cosas'. MIIMETIQ proporciona la capacidad de integrar cualquier tipo de dispositivo o sistema de negocios a través de cualquier red gracias a su banco de 120 protocolos de comunicación soportados, de forma que el proyecto avanza rápidamente.

Para obtener más información visite www.nexiona.com o síganos en Twitter.

